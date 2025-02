Izrael smúti a sľubuje odvetu: Netanjahu hovorí o zničení Hamasu, čo od nich žiada?

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že Izrael si musí "vyrovnať a vyrovná účet" s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Netanjahu to uviedol v reakcii na vydanie tiel štyroch izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske teroristické komandá zavliekli do Pásma Gazy po svojom vpáde na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).