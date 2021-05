Tzv. indický variant koronavírusu SARS-CoV-2 oficiálne potvrdili v 53 krajinách a územných celkov sveta. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

WHO na základe neoficiálnych zdrojov uvádza, že tento variant – označovaný ako B.1.617 –, ktorý po prvý raz zaznamenali v Indii, hlásili aj z ďalších siedmich teritórií. Podľa WHO sa rýchlejšie šíri. Vážnosť choroby COVID-19, ktorú spôsobuje, a riziko infekcie je stále predmetom skúmania WHO.

Počet nových prípadov a úmrtí koronavírusu počas uplynulých siedmich dní celosvetovo naďalej klesal. Celkovo v spojitosti s ochorením COVID-19 hlásili úrady približne 4,1 milióna nových prípadov a 48.000 úmrtí.

To predstavuje 14 percentný pokles v oblasti nových prípadov a dvojpercentný pokles v počte úmrtí v porovnaní s údajmi s predchádzajúceho týždňa, sumarizuje AFP.

Najväčší pokles v počte nových prípadov i úmrtí za posledný týždeň zaznamenala Európa. Nasleduje juhovýchodná Ázia.