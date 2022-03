TASR správu prebrala od agentúry AFP. "Foo Fighters rodina je zdrvená tragickou a predčasnou stratou nášho milovaného Taylora Hawkinsa," členovia skupiny napísali v piatok na Twitteri. "Jeho hudobný duch a nákazlivý smiech budú navždy žiť vo všetkých z nás naďalej," dodali.

