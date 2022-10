Čečenský vodca Ramzan Kadyrov vo svojom statuse na platforme Telegram napísal, že "teraz je so špeciálnou vojenskou operáciou", ako Rusko označuje svojou armádou rozpútanú vojnu na Ukrajine, "spokojný na 100 percent".

Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému Kadyrov odkázal: "Varovali sme ťa, Zelenskyj, že Rusko ešte ani poriadne nezačalo, tak sa prestaň sťažovať... ale radšej, kým (na teba) niečo neletí, utekaj". Odporučil mu tiež nespoliehať sa na pomoc Západu.

Kadyrov odkazuje Zelenskému nech sa radšej schová. Zdroj: TASR/AP

Predstaviteľ prokremeľských úradov na Kryme Sergej Axionov označil útoky na ukrajinské mestá za "dobrú správu". Podobne ako Kadyrov, ocenil aj on zmenu prístupov k vedeniu špeciálnej vojenskej operácie. Pripomenul, že od jej prvého dňa nabádal, aby sa "takéto akcie na zničenie infraštruktúry nepriateľa robili každý deň". Dodal, že tak "by sme všetko dokončili v máji a kyjevský režim by bol porazený".

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov vo svojom statuse na platforme Telegram napísal, že "teraz je so špeciálnou vojenskou operáciou". Zdroj: Dmitry Astakhov

Vo svojom statuse Axionov vyjadril nádej, že teraz sa tempo tzv. špeciálnej vojenskej operácie nespomalí.

Na snímke zranená žena počas ošetrenia po ruskom ostreľovaní v Kyjeve 10. októbra 2022. V dôsledku raketového útoku na centrum Kyjeva z pondelka rána došlo k obetiam na životoch i zraneniam ľudí. Poradca ukrajinského ministra vnútra Rostyslav Smirnov podľa RFE/RL uviedol, že útok na Ševčenkov mestský obvod v Kyjeve si vyžiadal osem obetí na životoch a 24 ranených. Zdroj: Efrem Lukatsky

V podobnom duchu sa medzičasom vyjadrili aj viaceré ruské propagandistické weby. Dnešok označili za "deň, na ktorý sme čakali", a deň, keď Rusko začalo na Ukrajine "útočiť na centrá, kde sa prijímajú rozhodnutia".

Na weboch sa tiež píše, že masívne útoky na Ukrajinu sú v súlade s medzinárodnou praxou, keď "po teroristickom útoku vždy nasleduje odvetný úder proti brlohu teroristov".

Hasiči zasahujú na mieste ruského útoku v Kyjeve 10. októbra 2022. Viacero explózií bolo po niekoľkých mesiacoch relatívne pokojnej situácie počuť v pondelok ráno v ukrajinskej metropole Kyjev. Zdroj: Adam Schreck

"Tak, milí Ukrajinci, zvážte, koľko vás môže stáť neškodná poštová známka s Krymským mostom, ktorý je – mimochodom – stále v prevádzke," napísal napríklad prokremeľský web Readovka.

Ruské jednotky v noci na pondelok opäť ostreľovali mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Zdroj: Twitter/@a_is_for_anna

Zástupca šéfa proruských úradov Chersonskej oblasti Kirill Stremousov vo svojom statuse upozornil: "Nevraciame úder. Začíname sa rozprávať ako dospelí s tými, ktorí nás nepočúvali".

Ukrajina bola v pondelok ráno vystavená mohutnému raketovému útoku, počas ktorého ruská armáda vypálila na ukrajinské územie celkovo 75 rakiet, oznámil na svojom kanáli na platforme Telegram hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužnyj.

Dobrovoľníci pracujú na odstraňovaní trosiek na mieste, kde bolo zničených niekoľko domov po ruskom útoku na obytnú štvrť v ukrajinskom Záporoží 9. októbra 2022. Zdroj: Leo Correa

Dodal, že ukrajinskou armádou bolo zneškodnených 41 z týchto rakiet. Spresnil, že okrem raketových úderov útočí ruská armáda aj lietadlami a používa drony. Zalužnyj vyzval obyvateľov Ukrajiny, aby zostali v krytoch.