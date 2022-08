Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia vo štvrtok prisľúbil, že Moskva umožní expertom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) prístup k Záporožskej jadrovej elektrárni. Zariadenie by podľa neho mohli navštíviť ešte v auguste. Nebenzia to uviedol na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku. TASR informuje podľa správ agentúr DPA a AP.

Na archívnej snímke z 12. júna 2008 areál Záporožskej jadrovej elektrárne v ukrajinskom meste Enerhodar. Zdroj: Olexander Prokopenko

"Sme pripravení poskytnúť všetku možnú pomoc pri riešení organizačných záležitostí," povedal Nebenzia. Po zasadnutí taktiež ocenil, že žiadny z 15 členov BR OSN neobvinil Moskvu z útokov na túto elektráreň. Nebenzia povedal, že "zločinecké útoky Kyjeva na jadrovú infraštruktúru tlačia svet na pokraj jadrovej katastrofy". Ruský veľvyslanec obvinil ukrajinské ozbrojené sily z ostreľovania zariadenia v meste Enerhodar ťažkým delostrelectvom a raketovými systémami. Zároveň vyzval všetky štáty, ktoré podporujú Kyjev, aby svojich ukrajinských partnerov "udržali pod kontrolou a prinútili ich okamžite zastaviť útoky" na Záporožskú elektráreň.

Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycia obvinil Moskvu z klamstiev a sabotáže na zinscenovanie ostreľovania v Záporoží, ktoré podľa neho predstavuje "bezprecedentnú jadrovú hrozbu pre Ukrajinu, Európu i celý svet". Bezpečnostnej rade OSN povedal, že jediným spôsobom, ako takúto hrozbu odstrániť, je stiahnutie ruských jednotiek zo zariadenia a vrátenie elektrárne Ukrajine.

