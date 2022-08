Hrôza, na akú NIKDY nezabudnú: Dievčatko (3) takmer POCHOVALI ZAŽIVA, prebralo sa v rakve!

Rodina trojročnej Camily Martínez z Mexika sa z desivého zážitku stále nevie spamätať. Zúfalá matka zobrala dcéru do nemocnice viackrát, no lekári ju poslali domov. Nakoniec konštatovali smrť, no dievčatko sa prebralo na vlastnom pohrebe!