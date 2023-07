Pred ruskou inváziou na Ukrajinu bola černobyľská zóna, kde sa v roku 1986 odohrala najväčšia jadrová havária v dejinách ľudstva, vyhľadávaným turistickým miestom. Ročne navštívilo vyľudnenú oblasť asi sto tisíc nadšencov, ktorí chceli na vlastné oči vidieť, ako vyzerá areál opustenej atómovej elektrárne V. I. Lenina. Dnes je však tzv. mŕtva zóna, až na svorky divokých psov, celkom bez života. Aspoň si to všetci doteraz mysleli...

Náš denník navštívil Černobyľ v minulosti už dvakrát, v rokoch 2010 a 2019, no ani raz sme tam nevideli to, čo používateľ TikToku s prezývkou Arianleonel.

Pri prezeraní si fotiek z opustenej oblasti, ktoré sa nachádzajú na Google Maps, si všimol, že za jedným zo stromov sa nachádza čosi podivné. Neďaleko ruského kola, ktoré sa stalo jednou z dominánt Černobyľu a azda jeho najznámejšou foto-atrakciou, sa podľa záberu zverejneného na sociálnych sieťach ukrývala čudesná a desivá postava pripomínajúca ženu, informoval britský denník Daily Mirror.

Záhada v záhade

Fotografia sa okamžite stala virálnou a pritiahla množstvo pozornosti, a to hneď z viacerých dôvodov. Nielenže ľudí vystrašilo, čo sa to tam, preboha, v lese ukrýva, ale viacerí sa pozastavili aj nad tým, ako vôbec tento záber vznikol: "Ako sa tam to Google auto vôbec dostalo?" pýtali sa zmätení užívatelia na TikToku, keďže v aktuálnej situácii sú turistické ceny na Ukrajinu pozastavené.

Fotograf Igor Kostin dokumentoval situáciu v Černobyle od prvého dňa tejto jadrovej katastrofy. Zdroj: Igor Kostin

Je však pravdepodobné, že snímka vznikla ešte pred ruskou inváziou. Čo sa týka samotného "ducha", možností, ako jeho prítomnosť vysvetliť, je hneď viacero. S najväčšou pravdepodobnosťou naozaj nešlo o živú bytosť, ale ani niečo nadprirodzené. Niekto si zrejme len chcel vystreliť z turistov a postavil za strom figurínu v domnienke, že jedného dňa niekto kvôli nej "pustí do gatí".

