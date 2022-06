Sergejovi Vladimirovičovi Čerkasovovi z ruskej vojenskej rozviedky (GRU), ktorý používal falošné brazílske doklady na meno Viktor Muller Ferreira, v apríli nepovolili vstup do Holandska. Podľa AIVD predstavoval "hrozbu pre národnú bezpečnosť".

Prítomnosť ruského špióna v ICC by bola pre ruské tajné služby podľa AIVD veľmi cenná, keďže súd vyšetruje Ruskú federáciu v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou vojnou na Ukrajine a rusko-gruzínskou vojnou z roku 2008.

"Ruský špión sa snažil dostať do ICC ako stážista, čo by znamenalo, že by mal prístup do budovy ICC a jeho systémov," uviedla AIVD. Ak by Čerkasov vo svojej misii uspel, mohol by zhromažďovať spravodajské informácie a zabezpečiť prístup do digitálnych systémov ICC vonkajším subjektom a ovplyvniť aj trestné konanie proti Rusku.

Holandská tajná služba podľa AFP ešte pred očakávaným príchodom Čerkasova do krajiny upovedomila prisťahovalecký úrad. Ruského špióna následne poslali lietadlom späť do Brazílie.