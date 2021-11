V reakcii na bleskové šírenie nového koronavírusu, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila za omikron, prijali viaceré krajiny v súvislosti s cestovaním razantné opatrenia. Zatiaľ čo svetoví lídri považujú tento krok za nevyhnutný, WHO a samotný juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa majú opačný názor.

Obmedziť cestovanie do JAR alebo nie? Prvá vzorka potvrdzujúca nový variant bola v kolíske civilizácie odobratá ešte 9. novembra. Nikto však netušil, že len za 19 dní sa tento vírus rozlezie prakticky do celého sveta. Keďže krajiny už zvádzajú tvrdý boj s deltou, nový variant omikron, ktorý je údajne infekčnejší a nosí v sebe vyše 50 mutácií, je to posledné, čo sme si mohli pred Vianocami želať.

V Afrike je proti koronavírusu úplne zaočkovaných len 6,6 percenta obyvateľov. Zdroj: Tafadzwa Ufumeli

Obmedzenie cestovania tak pôsobí ako logický krok a pristúpili k nemu Európska únia, Spojené kráľovstvo, USA, Austrália, Thajsko či Srí Lanka. Izrael – poučený z delty, ktorej nástup na scénu sa začínal podobne ako teraz v prípade omikronu – po jednom jedinom prípade uzavrel pred svetom hranice na 14 dní, kým o novom variante nezistí viac.

Vedci a lekári z JAR však nad správaním sveta len krútia hlavou. „Západ sa vôbec nepoučil. Bohaté krajiny, ktoré strávili väčšinu roku 2021 škrečkovaním vakcín, teraz trestajú tú časť sveta, ktorú o ne pripravili,“ tvrdia a dodávajú, že takéto správanie len utvrdí ostatné štáty v tom, aby omikron nehlásili zo strachu pred zákazom cestovania.

