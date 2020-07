Hercov z Modrej lagúny by ste dnes nespoznali: Z Richarda je starý STRIPTÉR a z Emmeline...

Kto by si nepamätal pláž plnú bieleho piesku, priezračné more a príbeh dvoch detí, ktoré sa ocitli samé na ostrove. Príbeh ich dospievania a postupne aj lásky, sledujú fanúšikovia so zatajeným dychom dodnes. Čo sa však stalo s hlavnými hrdinami Emmeline a Richardom, ktorí pobláznili celý svet?