Diana Kotesová Vedúca oddelenia Zahraničie

Americká speváčka Beyoncé získala v nedeľu na odovzdávaní 67. ročníka hudobných cien Grammy po prvý raz ocenenie za najlepší album roka, ktorým sa stal jej Cowboy Carter. V kategóriách pieseň roka i nahrávka roka zvíťazila skladba Not Like Us amerického rappera Kendricka Lamara.