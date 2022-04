Rusi sa len pred niekoľkými dňami začali hromadne sťahovať z predmestských častí Kyjeva, kde za sebou zanechali iba plač, utrpenie a množstvo mŕtvych. "Začali sa práce na odpratávaní sutín v Boroďanke. Je to tam oveľa strašnejšie, je tam ešte viac obetí ruských okupantov," povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na platforme Telegram. Ukrajinské úrady začali Boroďanku prehľadávať po odsune ruských vojakov. Počas záchranných prác tam našli pod zničenými panelákmi 26 tiel civilistov, skutočný počet mŕtvych sa však ukáže až po niekoľkých dňoch.



"Boroďanka je na tom najhoršie z hľadiska (úrovne) zničenia a neistoty, čo sa týka (počtu) obetí," uviedla ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová vo štvrtkovom televíznom prejave. Ruské sily zároveň obvinila z toho, že na toto mesto vykonávali nálety predtým, než sa ho zmocnili. „Dôkazy o vojnových zločinoch ruských síl sú na každom kroku,“ napísala. "Nepriateľ zradne ostreľoval obytnú infraštruktúru vo večerných hodinách, keď bolo doma maximálne množstvo ľudí," povedala Venediktová. Ako informuje britský denník Daily Mail, zo zbombardovaných obytných panelákov sa niekoľko dní ozýval plač zranených civilistov, ktorý po niekoľkých dňoch ustal. V ruinach tak umierali niektorí ľudia aj niekoľko dní.

This woman in #Borodyanka waits for 3 days for her family to be pulled out from the rubble. Thousands of bodies found under wreckage through #Kyiv region pic.twitter.com/Emd8eBeIQE