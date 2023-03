K zadržaniu došlo podľa citovaných policajných zdrojov počas nepokojov, ktoré vypukli na námestí Place de la Concorde neďaleko budovy dolnej komory parlamentu. Podľa medializovaných správ sa polícia pokúšala demonštrantov rozohnať aj vodnými delami a slzotvorným plynom. Demonštranti zapaľovali drevené palety a na policajtov hádzali rôzne predmety. Na námestí bolo v čase potýčok približne 6000 odporcov zmienenej reformy.

Francúzska premiérka Elisabeth Borneová predtým vo štvrtok oznámila, že vláda presadí - pomocou článku ústavy, ktorý to umožňuje - reformu dôchodkového systému, a to aj bez odobrenia v Národnom zhromaždení.

V dolnej komore parlamentu, kde sa o reforme malo práve hlasovať, by totiž menšinová vláda nedokázala získať dostatočnú odporu. Horná komora parlamentu, a síce Senát, kompromisný návrh tejto reformy odobrila ešte vo štvrtok dopoludnia.

Prijatie reformy, ktorá počíta so zvýšením veku odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov, by ešte stále mohlo zvrátiť hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde, pripomína DPA.

Protesty vypukli vo štvrtok večer aj v ďalších francúzskych mestách vrátane Marseille, Dijonu, Nantes, Rennes, Rouenu, Grenoblu, Toulouse a Nice. Odbory zvolali na budúci štvrtok nový celonárodný deň štrajkov a protestov. Do ulíc francúzskych miest vyšli na protest proti návrhu zmienenej reformy už doteraz milióny ľudí.

Minister vnútra Gérald Darmanin medzičasom nariadil polícii, aby "posilnila opatrenia" zamerané na ochranu poslancov parlamentu, ktorí sú podľa jeho slov vystavení hrozbám, urážkam a poškodzovaniu majetku.