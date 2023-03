Medzi všetkými znameniami existujú aj také, ktoré majú smolu v láske viac ako ostatné. Prečo je to tak? Existujú ľudia, ktorí nech sa akokoľvek snažia, v láske sa im jednoducho nedarí a bolesť zlomeného srdca poznajú viac ako dobre.

Prejavy lásky sú rôzne. Ak už patríte k milovníkom znamení a ich hodnôt, pravdou je, že vplyv narodenia úzko súvisí aj s našimi potrebami a vnímaniami. Niektoré znamenia sa nemusia priveľmi snažiť a lásku v živote nájdu rýchlejšie ako tie ostatné. Či už tomu veríte alebo nie, stačí sa porozhliadnuť vo vašom okolí.

Pokiaľ ste si prešli radom rozchodov alebo sa vám zdá, že sa zakaždým zamilujete do nesprávnej osoby, môže to mať veľa spoločné s vaším znamením. Isté však je, že bez ohľadu na to, koľko smolných vzťahov ste prežili, nikto nemá smolu v láske stále. Ktoré štyri znamenia patria k najväčším smoliarom v láske?

Kozorožec (22. december - 20. január)

Kozorožcom vládne Saturn, ktorý je spájaný so sklamaním a s ťažkými skúškami. Kozorožci nemajú práve smolu v láske, ale ak je zlé načasovanie, obvykle sú veľmi nešťastní. Najčastejšie čelia Kozorožci smole vo veku okolo tridsiatich rokov, keď prežívajú najväčšie sklamanie v láske.

Najčastejšie čelia Kozorožci smole vo veku okolo tridsiatich rokov, keď prežívajú najväčšie sklamanie v láske. Zdroj: gettyimages

Pokračovanie na ďalšej strane »