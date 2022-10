Lesk a sláva veľkého Ruska od začiatku vojny na Ukrajine postupne upadli. Krajinu opustilo mnoho svetových značiek, sankcie sa dotkli každodenného života Rusov a v krajine vládne istý chaos. "Mix šoku a nadšenia" - tak charakterizuje súčasnú náladu v Rusku podľa českého Blesku novinár Jiří Just žijúci v Moskve.

Just: Zakázané zboží se do Ruska stejně dostane. „Existuje tady tzv. paralelní import, což je lidově řečeno pašování, zlodějina,“ říká novinář žijící v Moskvě Jiří Just.

Šok je podľa jeho slov spojený s mobilizáciou, ktorú v septembri Vladimir Putin vyhlásil, nadšenie, naopak, panuje pre raketové útoky na ukrajinské mestá, ku ktorým v posledných dňoch dochádza. Všeobecný záujem o priebeh „špeciálnej vojenskej operácie“ však medzi Rusmi od začiatku invázie výrazne klesol. Obyvatelia majú totiž iné starosti v súvislosti so sankciami. Tie Rusi vnímajú ako tlak zo strany utláčajúceho Západu, hovorí novinár Jiří Just.

„Rusi si musia siahnuť hlboko do vrecka. V roku 2010 zažívali najlepšie obdobie v dejinách nielen nezávislého Ruska, ale aj Sovietskeho zväzu. Mohli si dovoliť nielen spotrebný tovar, spotrebnú elektroniku, ale mohli voľne cestovať do zahraničia, mohli si brať pôžičky bez toho, aby sa obávali, že by nemali výplatu. Teraz sú, naopak, úvery veľký problém, pretože Rusi ich nemajú ako splácať. Navyše často majú problém kúpiť si aj obyčajný tovar, akým je odev, a niekedy dokonca aj potraviny,“ opisuje Just súčasný stav.

„Ceny neustále stúpajú. Aj keď štátny štatistický úrad tvrdí, že sú viac-menej na nejakej päťpercentnej inflačnej hladine, realita v obchodoch je úplne iná. Najviac zdraželi elektronika a automobily. Tovar je pašovaný zo susedných krajín, z Kazachstanu, Turecka, Dubaja. Nemyslím si však, že by to Rusi dávali do priameho kontextu s tým, že Rusko vedie nespravodlivú vojnu proti Ukrajine. Vnímajú to ako tlak Západu, ktorý je zas proti tým nebohým Rusom, ktorých nejakým spôsobom utláča,“ dodáva v rozhovore pre český Blesk novinár žijúci v Moskve.

Napriek týmto problémom, šoku z mobilizácie a nepríjemnostiam nie je podľa Jiřího Justa ruský autoritársky režim nijako ohrozený. „Všetci na Rusov teraz pozerajú cez prsty, uvaľujú na nich sankcie. Preto sa veľká väčšina z nich upla na Putina. Je to akási iracionálna viera. Vlastne im to vyhovuje, pretože asi žiadny človek by nechcel byť občanom štátu, ktorý vykonáva systematické vojnové zločiny,“ vysvetľuje Just postoje Rusov.

