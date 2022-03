„Ruská loď, chod do r*ti!” znie hláška Romana Hryblova, ktorá sa síce nezapíše do učebníc dejepisu, no zato sa stala akýmsi symbolom vojny na Ukrajine. Prvotné správy o smrti všetkých 13 vojakov, ktorí umreli na Haďom ostrove, sa po niekoľkých dňoch ukázali ako nepravdivé. Rusi totiž ukrajinských vojakov držali v zajatí a prepustili ich až výmenou za ruských vojakov, ktorých zas zadržiavali Ukrajinci.

Po príchode do rodného mesta Čerkasy dostal autor slávnej hlášky Roman Hrybov medailu za statočnosť, ktorú preukázal v boji proti nepriateľovi, informuje o tom britský denník Daily Mail. Medailu odovzdal Hrybovovi Igor Taburets, šéf čerkaskej regionálnej správy.

Roman Hrybov, the author of the famous “Russian Warship, Go F*** Yourself” phrase, returned from Russian captivity to his native Cherkasy region. Glory to the Hero! #GlorytoUkraine pic.twitter.com/uruPgkBLGv