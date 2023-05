Brendan McCann (23) z Floridy sa narodil ako chlapec, no vo svojom tele sa nikdy necítil dobre. Po rokoch trápenia sa rozhodol podstúpiť hormonálnu terapiu, aby sa zmenil na ženu a mohol žiť život, po ktorom vždy túžil. Svoju premenu dokumentoval každý deň, aby pomohol aj ďalším, ktorí by chceli terapiu podstúpiť.

Brendan, ktorý je pôvodom zo Spojeného kráľovstva, ale presťahoval sa do Ameriky, keď mal dva roky, začal so svojou premenou na ženu v auguste minulého roka. Od začiatku nasadenia hormonálnej substitučnej terapie dokumentoval svoju tvár a jej premeny každý deň. Dôvodom bolo ukázať ľuďom, ktorí majú z terapie obavy, čo to s nimi urobí a ako ich to zmení.

Zdroj: Brendan McCann

Na konci terapie napokon zverejnil časozberné video, ktoré obsahovalo celkovo 226 fotografií jeho tváre, ako sa zo dňa na deň menila. Vďaka záberom tak vidieť radikálnu premenu pomocou hormonálnej terapie, ktorá zahŕňa užívanie liekov na blokovanie účinku hormónu testosterónu a zároveň užívanie estrogénu. Vďaka kombinácii liekov sa tvár mladého muža postupne menila a jej črty boli jemnejšie a ženskejšie.

Brendan McCann Zdroj: Brendan McCann

Brendan povedal, že jeho skúsenosti ako transrodovej osoby boli hlavne pozitívne. „Najprekvapivejšie bolo, ako ma ľudia podporovali, či už online, alebo osobne. Väčšina mojich priateľov a najbližšej rodiny to vie a nikto to nebral zle. Keďže som v trochu konzervatívnej časti Floridy, čakal som viac negativity," uviedol na margo svojej premeny. Z finančného hľadiska sa však zatiaľ nechystá na dokončenie svojej premeny prostredníctvom operácie na zmenu pohlavia.

Anketa Pristane to Brendanovi McCannovi ako žene? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

To je aj dôvod, prečo si napriek ženskému vzhľadu zatiaľ ponechal pôvodné meno. Aktuálne sa teda klasifikuje ako nebinárna osoba a dáva sa oslovovať zámenami oni/ich.