Speváčka Shakira sa po minuloročnom drastickom krachu manželstva so španielskym futbalistom Gerardom Piquém (36) dostáva znova do formy. Okolo sexi krásky sa odrazu motá nie jeden, ale rovno dvaja slávny muži. Herec Tom Cruise jej dokonca zložil poklonu a po ich stretnutí speváčke poslal kyticu kvetov. V celebritných kruhoch sa tak začalo šepkať o ich možnom romániku. Do hry sa však primiešal ďalší slávny muž.

S Tomom Cruisom (60) sa Shakira (46) stretla na Veľkej cene F1 v americkom Miami a evidentne hollywoodskeho žrebca očarila. Dvojica sa k sebe počas pretekov v celku mala a podľa informácii portálu Page Six pomotala Shakira Cruisovi hlavu. „Má o ňu extrémny záujem. Je medzi nimi chémia. Shakira potrebuje mäkký vankúš, na ktorý by mohla spadnúť a mohol by to byť práve Tom. Je talentovaný a vyzerá dobre. A navyše, nie je vyššia než on," prezradil dobre informovaný zdroj.

Shakira a Piqué tvorili kedysi šťastný pár Zdroj: Instagram @shakira

Speváčka si v poslednom roku prešla peklom, keď sa verejne prevalila nevera jej manžela Piquého, s ktorým má dvoch synov Milana (10) a Sashu (8). Ešte väčšou ranou bol fakt, že Pique si dokonca milenku vodil k nim domov. Pred mesiacom sa preto kolumbijská kráska nakoniec rozlúčila s Barcelonou a Španielskom a hľadá s deťmi nové útočisko práve v Miami na Floride.

Sexi sok v láske

A hoc sa Cruisovi zo speváčky podlomili nohy a veru by nebol proti, spoznať ju o čosi bližšie, veľmi rýchlo sa objavil ďalší muž, ktorý o speváčku prejavil záujem. Shakira si totiž okrem spoločnosti a obdivu Cruisa užila aj exkluzívnu večeru s jedným z najlepších jazdcov na v histórii Formuly 1. Pretekárom, s ktorým si Kolumbijčanka užívala večeru, bol Lewis Hamilton, jazdec Mercedesu a sedemnásobný majster sveta, ktorý na Grand Prix Miami skončil štvrtý.

Dvojica bola spozorovaná v romantickej reštaurácii Cipriani, ktorá sa nachádza v centre mesta. Podľa informácii portálu Daily Mail to medzi Shakirou Hamiltonom počas večere iskrilo aj napriek tomu, že neboli sami. Okamžite sa tak začalo špekulovať o ich možnom romániku. Na teraz však nie je známe, či sa speváčka s jedným zo slávnych nápadníkov romanticky zaplietla. Záujem mužov jej však isto zvýšil sebavedomie po nepeknom rozvode a ponížení.

