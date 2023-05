Herečka a modelka Priyanka Chopra (40) patrí medzi najkrajšie ženy Hollywoodu. Sama však priznáva, že jej cesta na výslnie nebola jednoduchá a bola plná prekážok. Jednou z nich bola spackaná operácia nosa, ktorú podstúpila ešte pred rokom 2000.

Zdroj: instagram @Priyanka Chopra

Tá jej napokon nielen zničila jej krásnu tvár, ale takmer ju stála aj kariéru. Ako v nedávnom rozhovore priznala, plastickú operáciu nosa nepodstúpila z rozmaru. V nose si totiž našla polyp, ktorý jej znemožňoval dýchanie, a tak sa rozhodla pre operáciu, ktorá by ju zbavila problému. Tá však nedopadla podľa jej predstáv.

Spackaná operácia nosa

„Našťastie, polypektómia znela ako celkom rutinný zákrok. Žiaľ, nebolo to tak,“ napísala vo svojej knihe. Chirurg, ktorý zákrok vykonával jej omylom poškodil koreň nosa a mostík sa zrútil. Hviezda, ktorá sa svojím vzhľadom preslávila už v rodnej Indii, zostala po operácii zhrozená. "Môj pôvodný nos bol preč," povedala Priyanka. "Moja tvár vyzerala úplne inak. Nebola som to ja,“ dodala.

Priyanka Chopra a Nick Jonas s dcérkou od náhradnej matky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdTr_YnvMkp/

Nepodarená operácia zmenila jej tvár a takmer zničila jej sľubnú kariéru herečky. "Začala som prichádzať o pracovné ponuky, filmové štúdiá rušili moje zmluvy a ja som netušila, čo so mnou bude ďalej," uviedla. Navyše sa jej po spackanej operácii začali posmievať aj ľudia, ktorí jej dali prezývku plastická Chopra. Odmietanie filmových štúdií a výsmech z jej vzhľadu viedli k tomu, že krásna herečka upadla do depresií. Nakoniec sa však odhodlala a podstúpila opravnú plastiku, ktorá jej nos dala znova ako-tak do poriadku. Jej pôvodný nos jej už však vymodelovať nedokázali.

Priyanka podstúpila niekoľko korekčných operácií a teraz si zvykla na svoju novú tvár. "Mojou odlišnosťou je moja sila. Ak by som vyzerala ako iné klasicky krásne dievčatá, potom by som nevyčnievala, a čo je dôležitejšie, nebola by som to ja,“ dodala herečka, ktorá sa nakoniec so svojím vzhľadom zmierila a zo svojej nedokonalosti urobila prednosť.