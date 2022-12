Mayské územie sa rozprestieralo najmä na mexickom polostrove Yucatán, dnešnej Guatemale a Belize. Mayská civilizácia začala písať svoju históriu už pred 5 000 rokmi a mala viac ako 20 miliónov ľudí.

Mayovia priniesli svetu mnoho nápadov

Vrchol svojho rozkvetu dosiahla okolo roku 800 nášho letopočtu, keď priniesli svetu veľa nových inovácií. Napríklad sa hovorí, že začali ako prví šiť rany, a to pomocou ľudských vlasov. Vedeli tiež vyrábať zubné protézy a ich vzácne "bylinky" sú dnes zaradené medzi anestetiká a halucinogénne drogy.

Mayovia milovali sauny. Verili, že majú liečivé účinky a dokážu z tela vyplaviť nečistoty. Tiež vymysleli kalendár, ktorý mal naznačovať koniec sveta v roku 2012, avšak napokon sa zistilo, že to nebola pravda, len bol zle prečítaný. Treba uznať, že boli naozaj šikovní a napriek tomu, že žili v čase bez informácií, v ničom sa nemýlili.

Najstaršie pozostatky originálneho mayského kalendára. Zdroj: Twitter/DrSamWillis

V rokoch 1441 až 1461 Yucatánsky polostrov prechádzal výraznými klimatickými zmenami. To vyústilo až do poklesu obyvateľstva, politického oslabenia a nakoniec kolapsu mesta Mayapan, ktoré bolo centrom ríše.

Mayovia nezvládli klimatické zmeny

Štúdia Univerzity Northumbria University Newswise ukázala, že klimatické zmeny boli v tých časoch prepojené s občianskymi nepokojmi, čo môže byť relevantné aj v roku 2022: „Objavili sme mimoriadne komplexné vzťahy, ktoré spájajú klimatické podmienky a spoločenskú stabilitu,“ vysvetľuje doktor Sebastian Breitenbach, odborník na environmentálne zmeny a ich dosah na ľudské spoločenstvá.

Mayská civilizácia sa pokladá za najinteligentnejšiu civilizáciu histórie ľudstva. Zdroj: TASR, acs

Mayovia boli závislí od dažďa, keďže ich hlavnou obživou bola kukurica. Bohužiaľ, vtedy nemali zavlažovacie systémy ani sklady potravín, a preto ich životy boli v období sucha v ohrození. Tento stres vyvolal rôzne spory medzi predstaviteľmi ríše.

Rovnaké nebezpečenstvo hrozí aj vyspelým kultúram

Výskumníci tvrdia, že hoci si to neuvedomujeme, aj moderné civilizácie sú závislé od dažďa. Globálne otepľovanie môže spôsobiť rozsiahle suchá a zapríčiniť politické nepokoje.

„Dnešné klimatické zmeny ma znepokojujú, no oveľa viac ma znepokojuje to, ako môžu zmeny zasiahnuť našu spoločnosť. Viaceré archeologické a historické záznamy poukazujú na to, že z minulosti by sme si mali zobrať ponaučenie. Aj dnes sú naše sociopolitické systémy v ohrození,“ uzatvára Kennett.

