Dlhšie sa špekuluje, že Putin môže trpieť Parkinsonovou chorobou, a najnovšie sa do repertoára možných diagnóz šéfa Kremľu pridali aj demencia (či iné poškodenie mozgu) alebo rakovina tráviaceho traktu.

Teórii o onkologickom onemocnení údajne podľa britských serverov Daily Mail či Daily Star nahráva skutočnosť, že na najnovších záberoch je moskovský despota podivne nafúknutý a bledý, čo by mohlo svedčiť o dlhodobom užívaní steroidov.

Spravodajským službám sa tiež nepozdáva Putinovo čoraz eratickejšie správanie, napríklad to, ako ďaleko si od seba drží všetky návštevy. Môže to signalizovať panický strach z nákazy koronavírusom, ktorý je pre vážne nemocné osoby obrovským rizikom.

Teórii, že Putin má chorobný strach z kontaktu s inými ľuďmi, odporuje fakt, že si ruský prezident (vpravo) pred niekoľkými dňami osobne podal ruku s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom počas ich stretnutia v Moskve 11. marca 2022. Zdroj: Mikhail Klimentyev

Všímajú si napríklad aj to, že Putin sa už vôbec neusmieva, čo je za daných okolností prirodzené, no môže to znamenať napríklad aj konštantné bolesti. V minulosti bol podľa okolia iný. A nie je to jediná očividná zmena, ktorá nastala na Putinovej tvári. „Pozrite sa na to, ako sa zmenila. To nie je botox. Berie anabolické steroidy alebo kortikosteroidy. Keď ste na týchto liekoch, vaša tvár vyzerá presne takto,“ vyhlásil bývalý britský minister zahraničia a lekár, lord David Owen.

Podľa zistení rozviedky sa premena Putinovej psychiky začala asi pred piatmi rokmi a teraz vyvrcholila návalom hnevu v podobe útoku na Ukrajinu, za ktorým môže stáť dlhodobé užívanie liekov.

Protesty proti vojne na Ukrajine sa v Rusku končia zatýkaním demonštrantov. Zdroj: Profimedia

Ruský prezident Vladimir Putin (69) mal vždy silné reči, no málokto čakal, že vyvolá niečo také nepochopiteľné ako vojnu. Inváziou na Ukrajinu, v rámci ktorej zahynuli tisíce ľudí – ruských vojakov aj ukrajinských civilistov, pričom ďalšie obete pribúdajú každý deň, svetu Moskva vyrazila dych.

Protesty proti vojne na Ukrajine v Londýne. Zdroj: Profimedia

Prekvapení však boli aj viacerí členovia ruskej dumy, ktorí údajne neboli o ataku vopred informovaní, o bežných Rusoch ani nehovoriac. Ruské sily sa síce pri hraniciach s Ukrajinou začali sústreďovať už týždne pred samotným útokom, no Kremeľ popieral, že by chystal vojnu.

Putin sa podľa medializovaných informácií správa čoraz čudnejšie. Trpí paranojou, málokoho si púšťa k telu a keď už, tak sa obklopuje ľuďmi, ktorí mu hovoria len to, čo chce počuť. Aj preto sa vojna na Ukrajine nevyvíja podľa predstáv Ruska, pretože Putin robí rozhodnutia na základe skreslených informácií, ktoré neodzrkadľujú realitu. A všetci sa mu boja povedať pravdu.

Chaotické, agresívne a nezrozumiteľné správanie si podľa Daily Mailu už všimlo aj diktátorovo okolie v Kremli, zakončil denník.

