Siamské dvojičky Carmen a Lupita pochádzajú z Mexika, no pred pár rokmi sa presťahovali do USA. Ich život nie je jednoduchý, no na prvý pohľad je jasné, že obe sestry sa snažia zvládať situáciu čo najlepšie.

Momentálne však pôsobia celkom rozhádane. Dôvodom by mal byť nový partner Carmen, ktorého Lupita až tak nemusí. Obe majú taktiež problém uplatniť svoje túžby. Jedna totiž chce byť veterinárkou a druhá s tým nesúhlasí. Pre zahraničný denník spísali niekoľko bodov, ktoré by mal o nich každý vedieť, nakoľko sa po ich medializácii strhla vlna otázok o ich fungovaní. Svojim fanúšikom tak jednoznačne zjednodušili celkové chápanie ich fungovania.

Lupita je napríklad asexuálna, no Carmen má priateľa Davida, s ktorým už nejaký ten čas randí. Hoci ho Lupita veľmi nemusí, svojej sestre by priala aby sa usadila a mala rodinu. Ako je to však možné, nezverejnila. Na otázky tipu, čo robia vo voľnom čase, Carmen odpovedala: ,,Mám notebook na prácu do školy a Lupita si nasadí slúchadlá a počúva hudbu alebo si prepne telefón. Celý život sme spojené, takže to nie je tak, že by nám chýbala naša nezávislosť.“

Keďže sú obe sestry prepojené, často majú rovnaké pocity. Ak je jedna z nich smutná, cíti to aj tá druhá. Tento jav je u dvojičiek síce viac-menej bežný, no Lupita potvrdila, že ak jej sestra plače, cítia divné pocity v žalúdku. Emócie však väčšinou prežívajú spolu.

Sestry dostávajú mnoho otázok o ich možnom oddelení. Carmen a Lupita vysvetlili, že keďže „zdieľajú“ toľko „vnútorných štruktúr“, separačná operácia je pre ne príliš riskantná. Ako bábätká strávili roky na fyzioterapii, kde sa učili ako sedieť a spolupracovať pri používaní nôh – a keď mali štyri roky, urobili spolu prvé kroky. Teraz, po 22 rokoch, sa rozhodne nedali spomaliť zdieľaním jedného tela – a obe sa odborne prispôsobili vzájomnému životu.