Jej život sa navždy zmenil krátko pred sviatkami v decembri 2016, keď sa Aleema vrátila z internátu domov. Bohužiaľ, z internátu si vo svojich hustých vlasoch doniesla aj drobné zvieratká. Rozhodla sa, že požiada mamu, aby jej na vlasy naniesla šampón na ničenie vší. A keďže výrobok musela nechať nejaký čas pôsobiť, rozhodla sa Aleema čas využiť na svoje každodenné úlohy a pomôcť mame s prípravou večere.

Napriek všetkým jazvám je Aleema vďačná za okolnosti, ktoré zmenili jej život. Zdroj: gofundme / instagram

Zatiaľčo mama varila, vošla do kuchyne a chytila vrece na odpadky, pričom si neuvedomila, že produkt na jej hlave je vysoko horľavý. Aleemine vlasy náhle vzplanuli a celú jej hlavu zachvátili plamene. Aleema, ktorá mala v tom čase iba 12 rokov, bola urýchlene prevezená do nemocnice približne desať minút po incidente. Bola hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Pre médiá opísala desivú nehodu, ktorá jej zmenila celý život. Nie však k horšiemu, akoby si mnohí mysleli. Aleema o nehode povedala: „Vrátila som sa z internátnej školy v decembri 2016, chytila som vši a požiadala som mamu, aby ma ich ešte v tú istú noc zbavila. Dala mi prípravok na vlasy a potom šla do kuchyne pripravovať večeru. Išla som do kuchyne, aby som sa dostala ku košu, a keď som prechádzala okolo, moje vlasy sa vznietili, pretože prípravok bol mimoriadne horľavý. Spanikárila som a dostala sa do šoku. Jediné, na čo som myslela, bolo, že zomriem. Bola som v kóme 2 mesiace,“ uviedla Aleema.

Aj napriek všetkým jazvám je Aleema vďačná za okolnosti, ktoré zmenili jej život, a povedala, že nehoda spôsobila, že sa miluje zvnútra a stala sa z nej sebavedomejšia osoba. „Svojím spôsobom som teraz rada, že sa to stalo. Zo mňa sa stal lepší človek. Moja sebaláska a sebadôvera rapídne vzrástli. Zmenilo to môj život k lepšiemu. Som oveľa silnejšia, odvážnejšia a sebavedomejšia ako predtým,“ dodala.

Aleema utrpela popáleniny tretieho stupňa na 55 percentách tela vrátane tváre, hlavy, paží, hrudníka, stehien, žalúdka, chrbta a rúk.