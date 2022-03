"Ruské sily zostali do značnej miery naviazané na ukrajinskú cestnú sieť a nie sú ochotné presúvať sa mimo nej. Zničenie mostov ukrajinskými silami tiež zohralo kľúčovú úlohu pri brzdení postupu Ruska," uviedol britský rezort obrany na sociálnej sieti Twitter.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 March 2022



Find out more about the UK government's response:



