Opakuje sa história? Podľa bývalého generála NATO, sira Richarda Sherriffa, sme iba krôčik od vojenského konfliktu a v prípade jeho vypuknutia by Európa čelila najvážnejšej kríze od konca 2. svetovej vojny. To, že treba byť v pozore, hlásajú predovšetkým spojenci zo Západu, ktorí Putinovu „mierotvornú misiu” v Donbase prirovnávajú k Hitlerovej anexii pohraničných častí Česka – Sudet.

Čo sa odohráva Putinovi (69) v hlave? Jeho rozhodnutie oficiálne uznať dve „odštiepené” republiky na východe Ukrajiny, má podľa českých a iných zahraničných komentátorov či britských konzervatívcov desivú podobnosť s konaním diktátora Adolfa Hitlera († 56) pred druhou svetovou vojnou. Obaja si totiž agresívne a invazívne konanie proti inému štátu odôvodnili vcelku podobne.

V pondelok večer sa ruský prezident rozhodol uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty. V noci z pondelka na utorok už vyslal svoje tanky a konvoje na ukrajinský Donbas. Na preniknutí ruskej armády na územie Ukrajiny nevidí Putin nič zlé. Predsa len, nové zmluvy Moskvy o priateľstve s uznanými samozvanými republikami na východe Ukrajiny umožňujú Rusku zriadiť a prevádzkovať tam vlastné vojenské základne. Premyslené kroky na Putinovej šachovnici však tak celkom nie sú z jeho hlavy. Vyzerá to tak, že hlava Kremľa sa dala inšpirovať „Hitlerovou príručkou” z roku 1938.

Aj Hitler išiel "mierumilovnejšiou cestou"

Nemecký diktátor ešte v roku 1937 odhalil na tajnej porade vysokopostavených vojenských činiteľov svoje plány na ovládnutie strednej Európy. Rakúsko mal v pláne pripojiť k Nemecku anšlusom, v prípade Československa sa počítalo už aj s vojenskými akciami. Nacisti však nakoniec našli lepšie, efektívnejšie, no predovšetkým „mierumilovnejšie” riešenie. K obsadeniu bývalého Československa im pomohol „sudetonemecký problém”.

Mníchovská dohoda

V pohraničných častiach, Sudetách, prevládalo nemecké obyvateľstvo, čo chcel Hitler využiť vo svoj prospech, ako sa neskôr potvrdilo na norimberskom procese. Nemci žijúci na území bývalej ČSR tvrdili, že sú diskriminovaní, čo Hitlerovi zahralo do karát. Situácia sa vyostrila v roku 1938, keď pricestoval do Karlových Varov, kde mal prejav o tom, že Nemecko musí ochraňovať práva Nemcov žijúcich v zahraničí (niečo podobné, čo teraz hovorí Putin v súvislosti s Rusmi). Hitler dokonca tvrdil, že Česi tam vraždia civilistov a je v jeho záujme sa o nich postarať (aj to už odznelo v rámci ruskej propagandy). Túto „mierotvornú misiu”, za ktorou sa skrývalo krvipreliatie, umožnila Mníchovská dohoda podpísaná 29. septembra toho istého roku.

Rovnaké prejavy?

Desivú podobnosť s minulosťou si nevšimli iba politici z Británie, ale aj českí komentátori, ktorí síce tvrdia, že Putin nie je Hitler, ale zato klame úplne rovnako. Svedčia o tom takmer rovnaké prejavy, ktoré vládcovia pustili do sveta. „Utrpenie sudetských Nemcov je nehorázne. Pre každý národný prejav vôle sú prenasledovaní a štvaní ako dravá zver,” povedal Hitler v Norimbergu roku 1938. „To, čo sa aktuálne deje v Donbase, je genocída,” vyhlásil Putin predtým, než jeho obrnené tanky prekročili hranicu s Ukrajinou. Novouznané republiky na východe Ukrajiny oslávili rozhodnutie Putina bujarými oslavami v uliciach, kde to vyzeralo ako počas osláv Nového roku. Rusi strieľali šampanské a na oblohe bolo vidieť ohňostroj.

Putina prirovnal k Hitlerovi aj člen britskej snemovne lordov a bývalý šéf Kráľovského námorníctva Alan West. "Putin koná rovnako ako Hitler," vyhlásil a zároveň povedal, že v prípade vypuknutia vojenského konfliktu by mohla Európa čeliť jadrovej vojne.

