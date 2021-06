Ľudia v Česku, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, si od piatka budú môcť rezervovať termín očkovania hneď po skončení izolácie. Vo štvrtok to oznámilo ministerstvo zdravotníctva s vysvetlením, že protilátky po nákaze nie sú kontraindikáciou očkovania.

Dosiaľ platila lehota 90 dní. Informácie priniesol český portál Novinky.cz. Situáciu prehodnotilo ministerstvo spolu s odborným tímom a aktuálne obmedzenia v očkovaní ľudí, ktorí covid prekonali, sa rozhodli zmeniť vzhľadom na výskyt nových mutácií koronavírusu. Uviedol to minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Po skončení izolácie sa ľudia môžu registrovať a následne po prijatí SMS s PIN kódom môžu vykonať rezerváciu termínu. Dosiaľ mohli títo ľudia v období 90 dní od posledného pozitívneho PCR testu urobiť len prvý krok, rezerváciu termínu im systém umožnil až po troch mesiacoch.

"Ľudia by sa nemali spoliehať iba na protilátky, ktoré získali prekonaním ochorenia, a mali by sa dať očkovať. Vakcíny proti covidu sú veľmi efektívne, lebo zaisťujú takmer 100-percentnú ochranu, a to minimálne na niekoľko mesiacov," dodala česká hlavná hygienička Pavla Svrčinová.

Ľudia nebudú musieť pred očkovaním absolvovať vyšetrenie, doplnili Novinky.cz.