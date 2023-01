Od začiatku vojny na Ukrajine uplynie budúci mesiac už rok. Zatiaľ čo v krajine prišlo mnoho ľudí o svojich blízkych, strechu nad hlavou a pocit bezpečia, deti ruských oligarchov si napriek sankciám užívali počas uplynulého roka luxus. Namiesto boja o holý život vyvaľovali svoje šunky na slnečných plážach v Dubaji. Vyzerá to tak, že sankcie predsa len nezasiahli každého.

O živote zlatej ruskej mládeže sa toho v minulosti popísalo mnoho. Deti oligarchov sa totiž svojím luxusným životom nikdy príliš netajili a fotografie zo svojich zážitkov zdieľali na sociálnych sieťach. Človek by si bol myslel, že po začiatku vojny na Ukrajine a sankciách uvalených na Rusko sa zmenia aj ich životy. No ako sa zdá, sankcie ich životy až tak nezasiahli. Počas roka sa totiž na ich sociálnych sieťach stále objavovali fotografie zaznamenávajúce luxusný život aj exotické destinácie.

Zdroj: tasr

Deti zámožných oligarchov z Ruska sa nehanbia dávať na obdiv bohatstvo a luxus. A to napriek tomu, že za humnami zúri krvavá vojna. Nie sú to ledajakí zbohatlíci. Väčšinou ide o potomkov sankcionovaných osôb. Blahobyt si po svojom užíva aj dcéra ruského ministra obrany Sergeja Šojgu. Za šťastím potomkovia vojnových štváčov vyrážajú do Dubaja, na Bali alebo na Seychely.

Článok pokračuje na ďalšej strane