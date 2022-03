Po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Oleksandrovyča Zelenského (44) stojí neobyčajne silná žena - jeho manželka Olena Zelenská (44). Na rozdiel od svojho manžela, ktorý bol už pred zvolením do prezidentského kresla populárny ako herec, Olena po sláve nikdy netúžila. To sa však zmenilo s prijatím úlohy prvej dámy Ukrajiny. Olena Zelenská je aktuálne považovaná za jednu z najvplyvnejších Ukrajiniek. S ľuďmi aj v týchto ťažkých dňoch komunikuje aspoň cez sociálne siete. Spoluobčanom odkázala, že je pyšná, že s nimi žije v jednej krajine a snažila sa im dodať odvahu. Napriek rastúcej popularite žila dlho v tieni svojho manžela. Mnoho vecí ste o nej teda možno ani netušili.

Manželke ukrajinského prezidenta vzrástla popularita vďaka jej postoju v uplynulých dňoch. Rovnako ako jej manžel odmietla napriek nebezpečenstvu opustiť svoju rodnú zem v čase vojenského konfliktu a spoluobčanov sa snažila povzbudiť na sociálnych sieťach svojimi slovami. „Dnes nebudem panikáriť ani plakať. Budem pokojná a sebaistá. Moje deti ( sedemnásťročná dcéra a deväťročný syn) sa na mňa pozerajú, budem po ich boku, po boku svojho muža a tiež s vami. Mám vás rada a milujem Ukrajinu!“ uviedla v príspevku zverejnenom minulý víkend na sociálnej sieti Instagram. No skôr, než sa z nej stala prvá dáma Ukrajiny, viedla Olena vcelku obyčajný život a zo všetkých síl sa snažila vyhýbať svetlám reflektorov.

Narodila sa ako Olena Kiyashko, od roku 2003 je manželkou Volodymyra Zelenského, prezidenta Ruskom okupovanej Ukrajiny. Olena a Volodymyr sa zoznámili počas vysokoškolských štúdií. Študovala architektúru, neskôr však dala prednosť dráhe spisovateľky a scenáristky. Svoje pracovné sily spojili v súbore Kvartal 95, v ktorom Zelenskyj vynikal ako herec a komik a Olena pracovala na scenároch.

Keď potom Zelenskyj začal mať politické ambície, jeho vtedy už manželka bola údajne „drsne proti“. O život v žiare reflektorov nestála. Už ako prvá dáma v rozhovore pre Vogue uviedla: „Som neverejná osoba. Ale nové skutočnosti majú svoje vlastné pravidlá, ktoré sa snažím dodržiavať. Radšej som v pozadí. Môj muž je na prvom mieste, mne je lepšie v tieni. Nerada vtipkujem, to nie je v mojej povahe. Ale našla som dôvod na to byť videná. Jedným z nich je možnosť pritiahnuť pozornosť ľudí k dôležitým sociálnym témam,“ uviedla sympatická blondínka v rozhovore.

Zdroj: tasr

Bojuje za zdravie detí aj rovnosť žien

Olena sa postavila tejto výzve a vrhla sa do novej úlohy prvej dámy. Svoju prvú iniciatívu ohlásila na obálke ukrajinského magazínu Vogue len dva mesiace po tom, ako sa jej manžel dostal k moci, a to prepracovaním školského stravovania. Matka dvoch detí bola úspešná pri zavádzaní legislatívy na zlepšenie nutričnej kvality a rozmanitosti potravín, pričom poznamenala, že správna výživa je kľúčom pre vývoj, zdravie a celkovú pohodu dieťaťa.

Zdroj: instagram @olenazelenska_official

Ďalšie projekty zahŕňali zavedenie ukrajinských audiosprievodcov do popredných múzeí po celom svete s cieľom zlepšiť profil jazyka a viesť kampaň za lepšiu dostupnosť pre zdravotne postihnutých občanov. Ďalším základným kameňom Oleninej práce boli práva žien. Iniciovala pristúpenie Ukrajiny k medzinárodnej iniciatíve G7 o rodovej rovnosti a podporila Ukrajinský ženský kongres, platformu, ktorá sa snaží o rovnaké práva.

V čase vojny svoju krajinu neopustila

V časoch, keď čelí Ukrajina invázii nepriateľských vojsk, použila Olena svoju moc prvej dámy, aby podporila spoluobčanov, dodala im odvahu a vyjadrila svoju spolupatričnosť. Na sociálnej sieti Instagram zdieľala aj príbeh bábätka, ktoré prišlo na svet vo vojnových podmienkach v úkryte.

„Malo sa to odohrať v úplne iných podmienkach, pod pokojnou oblohou. To by mali deti vidieť. Ale hlavné je, že napriek vojne boli na našich uliciach vedľa nej lekári a starostliví ľudia. Bude chránená a bránená," uviedla vo svojom príspevku a poukázala na to, že vojna na Ukrajine sa dotkla aj tých najzraniteľnejších. Občanov prostredníctvom sociálnej siete pochválila za ich odvahu a zároveň ich vyzvala k solidarite. „Ponúknite svoj domov tým, ktorí potrebujú prístrešie. Pripravujte jedlo pre vojakov. Darujte krv pre vojakov a obete. Nahláste pohyb nepriateľských vozidiel," uviedla v jednom z príspevkov.

Prečítajte si tiež: