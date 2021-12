V nedeľu večer otriasla Českom zdrvujúca správa. Po dvoch týždňoch pátrania po českej občianke Petre Srncovej († 32), zmiznutej v Londýne, potvrdila polícia nález jej tela v parku Brunswick. "Včera bola polícia privolaná do neďalekého parku Brunswick po tom, čo skupina detí hrajúcich sa v tejto oblasti údajne narazila okolo 11.40 h na pochmúrny objav," uviedol britský denník Daily Mail.

Nájdenie tela prišlo v čase, keď sa predpokladá, že polícia vyšetruje správu o „podivnom mužovi“, ktorý prenasledoval personál v nemocnici, kde Petra Srncová pracovala. Práve nemocnica bola posledným miestom, kde videli Petru poslednýkrát živú.

Petru Srncovú († 32) naposledy videli, keď sa večer 28. novembra vracala domov po skončení služby v londýnskej detskej nemocnici Evelina vo Westminsteri. Cestovala autobusom na svoju adresu v Camberwell v juhovýchodnom Londýne a naposledy ju v tejto oblasti videli o 20.22.

Po výzve na sociálnych sieťach o pomoc v pátraní a objasnení prípadu sa objavili šokujúce informácie. V odpovedi na výzvu na získanie ďalších informácií na sociálnych sieťach pracovníčka NHS uviedla, že zdravotná sestra jej povedala, že ju sledujú, keď odchádzala z nemocnice. „Telefonovala som jej, povedala mi, aby som neskladala a predstierala, že sa so mnou stretáva na stanici, pretože ju sleduje zvláštny muž,“ napísala detská sestra na Twitteri.

Posledné momenty jej života

Predpokladá sa, že slečna Srncová mala na sebe zelený kabát a červený ruksak, keď 28. novembra o 19.45 odchádzala z nemocnice, ktorá je oproti parlamentu cez Temžu. Polícia uviedla, že si vybrala peniaze z pokladnice predtým, ako nastúpila do autobusu smerom na Elephant and Castle. Slečna Srncová potom prestúpila na autobus smerujúci na juh smerom k jej domu. Jej kolegyňa spustila poplach 3. decembra po tom, čo sa nedostavila do práce v detskej nemocnici, ktorá je súčasťou Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust.

Telo ženy našli deti pri hre v parku Brunswick v nedeľu okolo jedenástej hodiny. Selda Kayam, 36-ročná obyvateľka a matka dvoch detí, povedala pre MyLondon, že to boli deti jej priateľky, ktoré objavili telo v parku. „Je to pre nás dosť desivé, máme pocit, že už nie sme v bezpečí. Naozaj sa necítim pohodlne. Nie som si istá, či by som vzala svoje deti späť do toho parku," uviedla rozrušená žena.

