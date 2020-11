Podľa českého denníka Blesk sa štyri z desiatich rodín rozhodne na Vysočine pre bežný obrad, čo podľa pohrebných služieb zapríčinilo, že bežné obrady v smútočnej sieni postupne zanikajú. "Ľudia sa boja infekcie, ale odrádza ich aj nízky počet účastníkov na obrade," spresnil pre český denník hovorca jihlavského krematória Martin Málek.

V prípade, ak sa rodina pre klasický obrad predsa len rozhodne, vystavenie nebožtíka neprichádza do úvahy. "Tých, ktorí umreli na koronavírus, uložia zdravotníci aj s použitým nemocničnými kanylami do špeciálnych vriec. Tie už potom nikto nemôže otvoriť," hovorí Málek. Hroby, do ktorých uložia nebohého v takomto vreci, sa podľa Máleka nemôžu otvoriť sto rokov, pretože sa stanú toxické.

Kde pochovajú mňa?

Svoju skúsenosť s pohrebom opísala pre denník aj Češka Klára. "Pohreb bol do zeme, chceli sme to tak. Maminku mi pohrebná služba ukázala, aby som mala istotu, že v rakve je skutočne ona. Povedali mi, že ju nemôžem ani obliecť. Do rakvy ju uložili vo vaku a oblečenie som na ňu iba položila,"spomína na ťažké chvíle. Z toho, že hrob nemôže otvoriť ďalších sto rokov, však zostala zaskočená. "Nechápem to. Ľudí s tuberkulózou pochovávajú bez obmedzenia. Kde potom uložia mňa? Nech idú do hája," hovorí Klára.

V Českej republike zaznamenali za štvrtok 7 874 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a prinajmenšom 91 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v piatok nadránom na webe českého ministerstva zdravotníctva. Od začiatku pandémie tak v ČR celkovo zaznamenali už 446 675 potvrdených prípadov nákazy a 5 755 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 300 719 pacientov. V súčasnosti je v ČR 140 201 aktívnych prípadov nákazy, z čoho je 7 564 osôb hospitalizovaných.