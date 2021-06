O Kostol svätého Pavla v Denholme v anglickom grófstve West Yorks sa nikto nestaral. Vnútri bol obrovský neporiadok, všade boli porozhadzované kusy dreva a opadaná omietka. Kostol postavili v roku 1846 a jeho brány zavreli pre verejnosť v roku 1999. Od tých čias o obrovský kusisko histórie nikto ani nezakopol. Keď ho Sean a Debs kúpili v aukcii, kostol vyzeral, akoby ho niekto vyraboval. Obaja sú však mimoriadne zruční a pustili sa do práce.

Ako informuje britský denník The Sun, väčšinu prác si spravili úplne sami. Počas prerábky dokonca bývali v karavane v areáli kostola. "Bol nádherný, no v hroznom stave. Povedali nám, že strecha by ďalšiu zimu neprežila, čiže najskôr sme začali s opravou strechy," povedal Sean. "Chceli sme, aby bol náš nový domov moderný, priestranný avšak s kúskom histórie," dodal.

Z kostola, ktorý roky chátral, je dnes milujúci domov s veľkou priestrannou kuchyňou, obývačkou a so spálňou. Na dvore sa nachádza menšia zvonica s hosťovskými izbami, v ktorej čoskoro privítajú prvých hostí.

