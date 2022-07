Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská sa objavila na titulke magazínu Vogue. V rozhovore prezradila, ako ju zmenila vojna na Ukrajine a čo to urobilo s jej rodinou aj manželstvom. Prvú dámu k rozhovoru pre prestížny magazín nafotila slávna fotografka Annie Lebovitz. Na záberoch je však Olena celkom zmenená a nápadne sa podobá na slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Viac než krásne fotografie však ľudí zasiahli jej slová.

Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská. Zdroj: Saul Loeb

Pre prvé dámy v čase vojny neexistuje scenár, a tak Olena Zelenská píše svoj vlastný. Pred vojnou sa držala skôr v úzadí, no situácia na Ukrajine ju prinútila postaviť sa pred ľud. Odkedy Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu, Zelenská sa zrazu ocitla v centre diania tragédie. „Boli to najstrašnejšie mesiace môjho života a života každého Ukrajinca,“ uviedla v rozhovore pre magazín Vogue. Po prvých mesiacoch vojny strávených v úkryte sa Zelenská, ktorá má rovnako ako jej manžel, 44 rokov, dostala na verejnosť, aby sa stala tvárou svojho národa – ženskou tvárou, tvárou matky, empatickou ľudskou tvárou.

Byť prvou dámou nie je rola, ktorú by Zelenská niekedy chcela hrať. „Páči sa mi byť v zákulisí – pristalo mi to,“ uviedla. Presunúť sa do centra pozornosti bolo pre ňu skutočne ťažké. Zelenská istý čas nemohla komunikovať s manželom ani s rodičmi. Pred vojonou každý deň telefonovala so svojou matkou. „Ani neviem, ako by som tieto mesiace prežila, keby sme boli od seba,“ povedala o deťoch. Prezident zatiaľ z bezpečnostných dôvodov nemohol deti vidieť. "V tomto smere to má oveľa ťažšie. Trpí. A potom trpia aj moje deti, pretože sa navzájom nevidia,“ dodala. Ako však priznala, vojna na Ukrajine stmelila jej vzťah s manželom ešte viac.

