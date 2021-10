Nielen medzi celebritami, ale aj medzi bežnými smrteľníkmi sa nájdu ľudia, ktorých v určitej časti života zlákajú zlé chodníčky. Závislosť od drog pritom často vzniká nevinne. Veď len raz vyskúšam, veď o nič nejde, veď to robia aj ostatní. Často sa však z jednorazového experimentu stane závislosť, ktorá nielen mnohých zmení na nepoznanie, ale mnohých aj pripraví o život. To však nie je prípad ľudí, ktorých príbehy zozbieral instagramový profil The Addict’s Diary.

The Addict's Diary je platforma, prostredníctvom ktorej môžu ľudia postihnutí závislosťou od návykových látok zdieľať svoje príbehy, nájsť pocit očisty a spolupatričnosti a zároveň informovať ďalších ľudí o realite tejto problematiky.

Zakladateľom projektu je Kevin Alter, ktorý si vo svojom živote prešiel závislosťou od drog vo veľmi mladom veku. "Volám sa Kevin Alter a som zakladateľom denníka The Addict's Diary. Od sedemnástich do dvadsiatich siedmich rokov som bojoval s poruchou užívania návykových látok. Keď som sa očistil, všimol som si, že existuje všeobecná mylná predstava o narkománii. Chcel som to zmeniť, a tak som urobil maximum pre to, aby som závislosť poľudštil. Chcel som, aby nás ľudia videli takých, akí naozaj sme. Dobrí, zlí a škaredí. Chcel som prelomiť stigmu, inšpirovať ľudí, vzdelávať študentov a zachraňovať životy a to všetko stlačením klávesnice. Rozhodol som sa vziať so sebou na cestu aj čitateľa," uvádza Kevin na svojej stránke The Addict's Diary. Okrem webovej stránky a linky pomoci prednáša o drogách aj v školách a prostredníctvom sociálnej siete Instagram dal priestor aj ďalším ľuďom, aby sa podelili o svoje príbehy a premeny.

N nasledujúcich stranách si môžete prečítať príbehy ľudí, ktorí závislosť od drog porazili a ich premena je inšpiráciou pre ďalších ľudí, ktorí chcú svoju závislosť poraziť a znova žiť plnohodnotný a šťastný život. Príbehy ľudí sprevádzajú aj dych berúce fotografie ich premien. Z vychudnutých trosiek sú dnes znova krásni ľudia, ktorí svoj život milujú.

