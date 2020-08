Dagmar Havlová (67) je ženou, ktorá miluje módu a kvalitne kúsky vo svojom šatníku. Zatiaľ však čo pre mnohých je nepredstaviteľné dovoliť si kabelku za viac ako 6-tisíc eur, Dagmar s financiami a investíciou do luxusných kúskov očividne problém nemá. Svoje outfity totiž vždy doladí o nejaký ten kúsok od Chanela, Diora alebo Louisa Vuittona. Len nedávno sa na sociálnej sieti Instagram pochválila sériou romantických fotografí v sene v kvetinových šatách a štýlovom klobúku.

Čerešničkou nežného vzhľadu bola luxusná kabelka za 160-tisíc korún českých, čo je v prepočte niečo vyše 6-tisíc eur. Ružová kabelka však rozhodne nie je jediným luxusným kúskom bývalej prvej dámy.

V pondelok sa Dagmar Havlová zúčastnila na charitatívnom bazáre usporiadaného Nadáciou Be Charity. V spoločnosti hviezd sa pre zmenu pochválila luxusnou ľadvinkou Dior za 30-tisíc korún, čo je v prepočte 1 150 eur. Priviedla so sebou aj svoju sučku Grace, ktorej dopriala podobný luxus, a to v podobe obojka od značky Louis Vuitton.

