Možno ste niekedy doma zažili pocit, že na vás niekto pozerá alebo vás sleduje. Cítili ste jemný vánok, pritom všetky okná boli zatvorené, alebo ste sa z nejakého nevysvetliteľného dôvodu necítili vôbec dobre. Mnohé znaky môžu svedčiť tomu, že máte vo svojom príbytku ducha. Ako to dokážete rozoznať a poslať bytosti tam, kam majú ísť?

Pociťovali ste doma niekedy divné vibrácie, chvenie alebo sa z ničoho nič začali hýbať veci? Nielen tieto signály môžu byť spôsobené prítomnosťou bytosti alebo ducha. Podľa odborníkov na paranormálne javy sa však nemusíte duchov báť, väčšinou len na seba potrebujú upútať pozornosť, aby ste im pomohli vrátiť sa do svetla.

Čo však treba robiť, ak naisto viete, že máte doma bytosť, ktorá už takpovediac nepatrí do tohto sveta? Najprv je nutné zachovať pokoj. Zlí duchovia sú skôr výnimkou, a aj u nich platí, že nič nie je bez dôvodu. Rovnako je veľmi zriedkavé, aby duchovia strašili v dome stovky rokov. Ako hovorí autor knihy Energetická očista domova, ktorý sa zaoberá duchovnom a existenciou nadpozemských bytostí, duchovia sú obvykle vďační za našu pomoc a svetlo, ktoré vyžarujeme. Práve to duchov priťahuje. Keď pomôžete duši, aby sa dostala domov, preukážete jej tým veľkú službu.

Existuje niekoľko dávnych rituálov, ktoré dokážu nielen odhaliť existenciu ducha vo vašom príbytku, ale i pomôcť k jeho odprevadeniu z nášho sveta. Medzi najzákladnejšie očisty domova od energií patrí vydymovanie pomocou šalvie alebo iných bylín či prostriedkov. Jednoducho sa usaďte, dajte sa do pokojného stavu a snažte sa energiu odprevadiť do svetla. Ak sa cítite aj na komunikáciu s duchom, pýtajte sa základné a jednoduché otázky, ako napríklad odkiaľ prišiel, ako sa volá a podobne. Všeobecne je však odporúčané komunikovať s bytosťou len naozaj duchovne znalejším osobám.

Na duchov verili aj v minulosti. Ľudia sa odpradávna snažili týchto energií a bytostí zbaviť. Dodnes sú veľmi účinným prostriedkom vydymovadlá ako šalvia či Palo Santo. Zdroj: gettyimages

Ak pociťujete energiu vo vašom domove, soľ dokáže rozprúdiť mnohé neviditeľné javy. Jednoducho si do každej izby položte misku so soľou a každý deň ju vymeňte. Zapojte svoju predstavivosť, vizualizujte si ducha, ktorému pomáhate. Ďalším krokom je získanie energie, ktorá je potrebná na vyliečenie duše. Opäť počúvajte intuíciu. Možno pocítite nutkanie niečo povedať, a práve tieto slová môžu byť rozhodujúce na to, aby duša mŕtveho mohla odísť. Niekedy sa potrebuje duša pred odchodom očistiť od niektorých energií, v takom prípade zavolajte na pomoc archanjela Michaela alebo archanjela Rafaela. Riaďte sa svojimi pocitmi.

Biela šalvia patrí k najúčinnejším vydymovadlám vo viacerých náboženstvách a kultúrach. Sušený zväzok dostanete kúpiť takmer v každom ezoterickom obchode a navyše špecifická vôňa šalvie krásne prevonia váš domov. Zdroj: gettyimages

To, že sa doma necítite dobre, máte divné myšlienky a pociťujete iné energie, nemusí znamenať prítomnosť inej bytosti. Pamätajte, že to, ako sa cítime, vyžaruje z nášho vnútra. Treba sa najprv zamyslieť nad sebou a pokúsiť sa očistiť si svoju energiu od negativity. Výbornou očisťovacou metódou sú modlitby, meditácia či joga, pokojná hudba a, samozrejme, v neposlednom rade účinné vydymovadlá v podobe bielej šalvie alebo sladkého drievka (Palo Santo).

