Zaručuje to zákon "Rex nunquam moritur", čo v preklade znamená "kráľ nikdy nezomiera". Vďaka tomu môžu prejsť na nasledovníka trónu panovnícke právomoci automaticky. Nevzniká teda stav bezvládia. Titul Hlavy Spoločenstva národov (Commonwealth) síce dedičný nie je, Charles však zdedí aj ten. Dôvodom je vyhlásenie z roku 2018, v ktorom hlavy vlád jednotlivých súčastí Commonwealthu potvrdili prechod titulu po úmrtí kráľovnej na Charlesa.

Spojené kráľovstvo je jediná európska monarchia, v ktorej sa korunovácie panovníkov stále vykonávajú. Korunovácie sú pritom platené z vládneho rozpočtu. Charlesa môžu korunovať za kráľa pod menom, ktoré si vyberie sám. Napríklad Eduard VII. – otec kráľovnej Alžbety – sa volal svojím pravým menom Albert. Ak by si však Charles svoje meno pri korunovácii ponechal, stal by sa z neho kráľ Karol III.

Charlesova cesta na kráľovský trón

Na tento moment sa Charles pripravoval celý život. Na rozdiel od svojej matky, ktorá začala vládnuť ako 26-ročná, začína Charles panovať ako starý muž. Nového panovníka čaká návšteva všetkých štyroch častí kráľovstva, rovnako ako prijatie sľubov poslancov oboch komôr britského parlamentu.

Mnohí dlho tvrdili, že kráľovná by mala pre svoj vek abdikovať a na trón "pustiť" Charlesa. Takto jednoducho to však nie je legislatívne možné. Pozbaviť sa panovníckej moci možno len regentstvom alebo abdikáciou, pričom oboje by si vyžadovalo kroky vo všetkých 15 oblastiach Commonwealthu, kde je kráľ hlavou štátu. To, či by k takémuto kroku pristúpil Charles a trón by prenechal synovi Williamovi, však podľa odborníkov nie je pravdepodobné.

Regentstvo je možné dosiahnuť len z dôvodu duševnej alebo telesnej poruchy, ktorá zamedzuje výkon kráľovskej funkcie. Na abdikáciu je zasa potrebné vytvoriť právny akt, v ktorom by kráľ deklaroval odstúpenie od moci. S tým by však musel súhlasiť aj parlament ako orgán zodpovedný za regulovanie nástupníckej línie.

V praxi sa však môže vyvinúť neformálne alebo "mäkké" regentstvo, pri ktorom iní členovia kráľovskej rodiny prevezmú niektoré z povinností panovníka. Tak to bolo aj pri kráľovnej, ktorá dlhší čas nepodnikala dlhé cesty do zahraničia.

Charlesov život plný škandálov

Ako najstaršie dieťa kráľovnej Alžbety a princa Philipa bol Charles celý život na očiach verejnosti a keď vás neustále sledujú médiá, vaša špinavá bielizeň sa nakoniec musí dostať na verejnosť. Keď sa v roku 1969 oficiálne stal princom z Walesu, Charles napísal v liste: "Pokiaľ sa neberiem príliš vážne, nemal by som sa mať príliš zle."A totuo mantrou sa riadil počas svojho života.

