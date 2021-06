Naozaj existujú? Darmo má ľudstvo technológie od výmyslu sveta a čochvíľa sa do vesmíru dostane aj bežný smrteľník, napriek tomu jedna z najväčších záhad vesmíru zostáva naďalej veľkou záhadou.

Nadšencov konšpiračných teórií a milovníkov záhadných lietajúcich predmetov určite nadchnú najnovšie fotografie z údajnej havárie UFO. Snímky mimozemšťanov z operačného stola z roku 1947 idú do aukcie s vyvolávacou cenou 710 000 libier (827-tisíc eur).

"Starý negatív jasne zobrazuje pitvu mimozemšťana, ktorý údajne havaroval v Roswelle v Novom Mexiku v auguste 1947," cituje britského magnáta Raya Santilliho denník The Sun. Názory na fotografiu sa však rozchádzajú. Odborník na UFO zo Spojeného kráľovstva Philip Mantle označil fotografiu za "absurdnú". "Ten záber je na sto percent falošný. Neexistujú ŽIADNE dokumenty CIA, ktoré by potvrdzovali, že film je autentický," povedal.

Havária Roswell - čo presne sa stalo?

V roku 1947 bol pri meste Roswell v Novom Mexiku spozorovaný neznámy lietajúci predmet diskovitého tvaru. Na druhý deň ráno našiel rančer William Brazel so synom a s dcérou na svojej farme rozptýlené trosky a upozornil na to úrad miestneho šerifa. Brazel však netušil, že po svojom objave poputuje na pár dní rovno za mreže. Miestny šerif s vojakmi zatiaľ mali trosky z farmy odpratať a Brazelovi oznámili, že o svojom objave na ranči nemôže s nikým hovoriť.

Na mieste zvanom Area 51 v Nevade, v blízkosti leteckej základne Nellis, obyvatelia potvrdili, že videli na oblohe UFO. Zdroj: Profimedia

Správa o lietajúcom neidentifikovateľnom predmete sa rýchlo rozšírila a netrvalo dlho, kým sa tohto záhadného príbehu chytili aj americké televízie. Tesne pred odvysielaním reportáže im však prišla správa, že reportáž odvysielať nemôžu. To, čo skutočne rančer Brazel na svojom pozemku objavil, zostáva doteraz záhadou. Jedni tvrdia, že to bola vesmírna loď a v troskách sa objavili telá neznámych tvorov. Iné zdroje zas informujú, že Brazelovi na ranč nespadlo UFO, ale Rawinov meteorologický balón. Podľa oficiálnej podrobnej správy US Air Force z roku 1994 zas išlo o skúšobný balón, ktorý niesol skúšobné figuríny.

To, čo sa skutočne stalo v roku 1947, zostáva záhadou. Trosky z lietajúceho predmetu, ktoré sa na ranči nachádzali, boli okamžite prevezené na vojenskú základňu Roswell a na príkaz plukovníka Blancharda ich následne previezli na leteckú základňu Wright Patterson.

