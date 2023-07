Najväčšia výletná loď na svete s názvom Icon of the Seas (Ikona morí) sa pýši viacerými prvenstvami a je päťkrát väčšia ako legendárny Titanic. Na svojej palube má 40 barov a reštaurácií a najväčší palubný akvapark na svete. Luxusnú dovolenku na kolose za 1,5 miliardy eur si však vedia dopriať len tí bohatší z nás. Cena lístka sa totiž pohybuje v tisíckach eur.

Icon of the Seas je výletná loď postavená pre Royal Caribbean International a bude vedúcou lodí triedy Icon. Do služby by mala vstúpiť začiatkom roka 2024 z prístavu Miami v USA. Icon of the Seas je svojou váhou 250 800 ton najväčšia výletná loď na svete a v porovnaní s bájnym Titanicom je až päťkrát väčšia.



Okrem prvenstva vo veľkosti sa loď pýši aj najextravagantnejším vzhľadom a kritici ho podľa britského denníka Daily Mail nazvali „krikľavou príšerou“, ktorá môže naraz prepraviť až 7 600 pasažierov a 2 350 členov posádky. Skladá sa z 20 poschodí, má najväčší palubný akvapark na svete – vrátane prvého toboganu na mori s voľným pádom so 66-stupňovým sklonom, no nechýbajú ani krytý vodopád, minigolfové ihrisko s klziskom, 40 barov a reštaurácií, kiná, divadlá a v neposlednom rade lanovka a prekážková dráha.

Podľa spoločnosti Royal Caribbean a jej generálneho riaditeľa Michaela Bayleyho išlo tvorcom najmä o to, aby zaujali mladšiu generáciu. Preto je loď farebná, divoká a krikľavá.

Aj keď loď na základe svojho vzhľadu zožala množstvo kritiky, hovorca spoločnosti povedal: „Toto je budúcnosť. Ľudia sa môžu uškŕňať, ale predajné čísla ukazujú, že je to presne to, čo turisti chcú. Naše linky zvonia bez prestávky, odkedy sa loď minulý týždeň vybrala na námorné skúšky.“

Podľa našich informácií sa cena jedného lístka na týždennú plavbu z Miami pohybuje od 2 000 do 4 200 eur na osobu a prvá plavba by mala byť už celkom obsadená rezerváciami.

Sympatický je aj fakt, že tvorcovia lode sa zaviazali, že postavia jedno z najekologickejších plavidiel vôbec. Ak teda patríte k milovníkom morí a oceánov, zábavy a luxusu, Ikona morí evidentne pokryje všetky vaše očakávania.