Noc 13. novembra 1974 sa do amerických dejín navždy zapísala krvavým písmom. Práve v tom čase sa v jednom z domov v Amityville na Long Islande odohral krvavý masaker, ktorý desí ľudí dodnes. Ronald DeFeo mal iba 23 rokov, keď pod rúškom tmy schytil svoju pušku Marlin kalibru 0,35 a začal krvavé jatky v rodnom dome. Bolo to po tretej ráno, 13. novembra 1974, keď DeFeo chodil z izby do izby a zabíjal svojich blízkych.

Svojich 43-ročných rodičov, Ronalda a Louise, popravil dvoma strelami. Na mladších súrodencov Dawn (18), Allison (13), Marca (12) a deväťročného Johna mu stačil jediný výstrel. Všetky telá boli obrátené tvárou dole v posteliach. Polícia muža zadržala po tom, ako sa po šiestej hodine večer objavil zakrvavený v miestnom bare a žiadal o pomoc. Vyšetrovatelia však rýchlo odhalili, že mladý muž nemá na osudnú noc žiadne alibi a neskôr sa k brutálnemu masakru sám priznal.

Ronald DeFeo zomrel vo väzení 14. marca 2021.

Na pojednávaní sa jeho obhajcovia snažil argumentovať tým, že je šialený a počul hlasy, že jeho rodina proti nemu plánovala niečo strašné. „Pokiaľ ide o mňa, ak by som nezabil svoju rodinu, chystali sa zabiť mňa,“ uviedol údajne pred súdom DeFeo. „A pokiaľ ide o to, čo som urobil, bola to sebaobrana a nič strašné sa nestalo. Keď som vzal do ruky zbraň, v mojej mysli nebolo pochýb o tom, kto som. Ja som Boh," uviedol vo výpovedi.

21. decembra 1975 bol DeFeo odsúdený za šesť vrážd druhého stupňa na šesť trestov odňatia slobody po 25 rokov. Vo väzbe zomrel uplynulý piatok 14. marca.

