Kráľ Thajska Maha Vajiralongkorn sa počas pandémie koronavírusu zavrel v nemeckom hoteli v Alpách so svojím háremom. Nemecká vláda však prijala rázne rozhodnutie a kráľa z krajiny vyhodila. Maha tak nasadol aj s háremom na osobný Boeing a vrátil sa do krajiny, kde ho čakalo nepekné prekvapenie.

V Thajsku sa v súčasnosti konajú čoraz brutálnejšie protesty proti kráľovi Mahovi a premiérovi. Po príchode z Nemecka ho na letisku privítalo viac ako 10 000 demonštrantov, ktorí pochodovali cez celý Bangkok a požadovali zmenu ústavy. Okrem toho sa im nepáči, že ich kráľ strávil najhoršie časy pandémie v luxusnom hoteli s 20 konkubínami. Podľa britského denníka Daily Mail bol v krajine pre násilné protesty vyhlásený núdzový stav.

Protestovať proti thajskému kráľovi chce poriadnu dávku odvahy. V Thajsku totiž platí prísny zákon proti hanobeniu členov kráľovskej rodiny, čo v podstate znemožňuje akúkoľvek verejnú diskusiu o monarchii. V prípade, že vyjadríte svoj nesúhlas s kráľom, hrozí vám väzenie. Na najnovších záberoch počas demonštrácie v Thajsku však jasne vidieť, že ľudia už majú svojho kráľa plné zuby nielen pre pandémiu, ale aj pre jeho zvrátený životný štýl.

Je ako thajský playboy

Sú to už štyri roky, čo Maha zasadol na thajský trón. Počas tejto doby zhromažďoval svoju moc, prevzal osobnú kontrolu nad majetkom koruny a všetkými kráľovskými fondmi, prevzal priame velenie nad vojenskými jednotkami, zasahoval do (údajne) demokratického vládneho procesu a dokonca upravil ústavu Thajska, aby mohol vládnuť zo zahraničia. To však nie je zďaleka všetko. Maha má záľubu chodiť v krátkych tričkách, z ktorých mu vytŕča pupok. Vďaka tomu si v zahraničí vyslúžil prezývku thajský playboy.

Viac ako konkubíny má rad svojho pudla Foo Foo, ktorého rád oblieka do vojenskej uniformy s rukavičkami. Pes občas obeduje za rovnakým stolom ako on a obsluhovať ho musí služobníctvo, ktoré, keď si Maha zmyslí, musí chodiť po štyroch. Najviac však trpia jeho konkubíny. Keď si kráľ zmysli, musia jesť z misky pre psa úplne nahé. Okrem toho musia podstupovať bizarné rituály, počas ktorých Mahovi bozkávajú nohy.