Je to vôbec prvýkrát, čo Harry a Meghan vyrazili vo dvojici na romantickú večeru, odkedy žijú v Los Angeles. Syna Archieho nechali v starostlivosti pestúnky a s kamarátmi zamierili do predraženej celebritnej reštaurácie. Meghan však na seba pútala pozornosť viac než zvyčajne. Tají niečo?

Meghan s Harrym opäť šokovali fanúšikov! Ako informuje britský denník Dailymail, dvojica sa vybrala do nočných ulíc Los Angeles osláviť príchod dieťatka. Jej najlepšie kamarátka, herečka Katharine McPhee s manželom totiž čakajú prvého spoločného potomka. Všetkých štyroch nachytali paparaci pred drahou reštauráciou Lucky's Steakhouse v štvrti Montecito, kde za jeden steak zaplatíte aj 60 dolárov. Syna Archieho zatiaľ nechali v starostlivosti pestúnky. Po vzhliadnutí nových fotografií Meghan si však mnohí myslia, že malému Archiemu sa čoskoro narodí súrodenec.

VIDEO Meghan s Harrym vyzvali občanov USA, aby išli voliť

Meghan mala oblečený veľký hnedý kabátik a miestami to skutočne vyzeralo, že pod ním skrýva tehotenské bruško. Dvojica sa celý čas držala za ruky a po 10 minútach sa vybrali do reštaurácie. O tom, že by bola Meghan skutočne tehotná, však britské denníky ani palác neinformovali. Čoskoro však do britskej kráľovskej rodiny predsa len pribudne nový člen. Sesternica princa Harryho, princezná Eugenie a jej manžel Jack Brooksbank (34), očakávajú prvého potomka. Dvojica sa zosobášila v októbri 2018 a dieťatko by mali na svet privítať v prvej tretine roku 2021.

