K 94-ročnej panovníčke sa pripojil aj jej vnuk, vojvoda z Cambridge. Dvojica sa stretla s vedcami, ktorí zohrávajú významnú rolu počas pandémie koronavírusu v Spojenom kráľovstve. Kráľovná pricestovala do anglického mesta Porton Down vrtuľníkom, zatiaľ čo princa Williama priviezli autom.

A keďže to bola prvá kráľovská návšteva od vypuknutia pandémie, Alžbeta sa pri tejto príležitosti aj poriadne vyparádila. Oblečený mala ružový kabátik, ktorý si zladila s ružovým klobúkom. Aj napriek tomu, že vyzerala dokonale, predsa len sa našlo niečo, čím Britov vytočila. Alžbeta napriek tomu, že patrí do rizikovej skupiny, nemala na tvári ochranné rúško. Panovníčka si síce udržiavala dvojmetrový odstup, no mala by ísť britskému národu, kde druhá vlna udrela naplno, príkladom.