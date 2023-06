Krásna pôvabná a nebezpečná Tania Gomez (30) dokonale klame telom. Mladá Švédka totiž vyzerá ako modelka, no nedajte sa oklamať, je to najhľadanejšia žena Európy. Na rováši má toho totiž viac než dosť.

Krásna Tania Gomez mala svoj biznis dôkladne premyslený. Ako majiteľka a zakladateľka organizácie na ochranu zvierat si totiž týmto podnikaním prilepšovala aj v iných sférach. Vďaka jej kriminálnej činnosti patrí k najhľadanejším ženám v Európe.

Podľa vyšetrovateľov sa uvádza, že táto osoba údajne prepravovala narkotiká a obrovské množstvo hotovosti pre dílerov po celej Európe. Jej metódy skrytia boli takmer geniálne: Vystupovala ako vedúca medzinárodnej organizácie na ochranu zvierat s názvom "HundGärin" (ktorá mala do decembra 2020 približne 5 000 stúpencov na Facebooku). Údajne si nevzala iba pod svoje krídla obchod s drogami pre hlavných organizátorov organizovaného zločinu, ale aj do hĺbky sa zamotala do nelegálnych aktivít, ako je pranie špinavých peňazí pre mafiánske skupiny.

Pri zásahu na zmenárni s názvom "World Exchange" vo švédskom Stockholme polícia objavila niekoľko plastových tašiek, ktoré boli naplnené peniazmi - viac ako milión eur v hotovosti, pravdepodobne pochádzajúcich z drogového obchodu. Všetky vrecká boli označené ručne napísaným štítkom s aliasom majiteľa.

Po razii 30-ročná žena zmizla a od marca 2021 je v hľadaní polície. Na stránke Europolu s názvom "Most wanted" je krásna Tania najhľadanejšou ženou v celej Európe. Okrem toho čelí vážnym obvineniam, pretože počas vyšetrovania sa podarilo kriminalistom zhromaždiť množstvo dôkazov proti nej.