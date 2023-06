Vyzerá to tak, že Meghan Markle (41) sa vracia na staré chodníčky. Kariéra „vojvodkyne" jej v Spojenom kráľovstve nevyšla, takže nadišiel čas nájsť iný spôsob príjmu. Meghan sa pravdepodobne stane obrovskou internetovou celebritou a veľmi rýchlo si zarobí takú sumu, o ktorej by sa jej v kráľovskej rodine ani nesnívalo.

Meghan Markle, jej bývalá kráľovská výsosť, sa pravdepodobne stane jednou z najlepšie platených influenceriek na svete. Podľa odborníkov jej môžu značky platiť až 200 000 libier za príspevok, kde bude promovať ich produkt. Dokonca sa šušká, že sa môže stať tvárou slávneho francúzskeho módneho domu Dior.

Predtým ako stretla Harryho, hviezdila na sociálnych sieťach, najmä na Instagrame. Tam ju sledovali stovky tisíc fanúšikov. Rovnako veľa sledovateľov mala aj ako blogerka. Zdroj: Archaetypes

Ak sú klebety z Los Angeles pravdivé a Meghan sa chystá podpísať dohodu s Diorom, pridruží sa k hviezdam ako Johnny Depp, Rihanna a Jennifer Lawrence. Meghan by mohla dostať rovnakú odmenu ako Depp, ktorý zarobil neuveriteľných 15 miliónov libier za to, že sa stal tvárou Diorovej pánskej vône Sauvage.

Kto je to influencer? Ide poväčšine o verejne známu osobu ktorá je pre ostatných ľudí vzorom a často im pomáha rozhodovať sa. Každá verejne známa osoba má svoj okruh fanúšikov, ktorých spájajú spoločné záujmy. A práve im, publiku, ktoré môže mať blízko k nejakej značke, môže sprostredkovať produkty alebo služby.

No vojvodkyňa nedávno utrpela riadnu podpásovku, keď streamovací gigant Spotify oznámil, že jej podcast Archetypes neobnoví o druhú sezónu. Toto vraj „vzájomné rozhodnutie" môže znamenať, že Meghan a princ Harry prídu o 10 miliónov dolárov. Tie peniaze tak bude treba zarobiť niekde inde.

Meghanin podcast sa skončil tak rýchlo, ako sa aj začal. Zdroj: Archaetypes

Vyzerá to tak, že Meghan sa nevzdáva a zdroje blízke dvojici tvrdia, že ak prijme ponuky od značiek, ktoré sa jej začínajú líškať, mohla by zarobiť až stovky miliónov dolárov.

Odborník na marketing Nick Ede uviedol pre MailOnline, že „Meghan by sa mohla stať jednou z najväčších influenceriek na svete" a ako tvár Dioru by „mohla zarábať milióny".

Predtým ako bola vojvodkyňa, si založila blog The Tig, kde sa venovala lifestylovým témam ako krása, cestovanie, jedlo, móda, ale prinášala aj príbehy vplyvných a zaujímavých žien. Práve otázky žien a feminizmu jej boli odjakživa veľmi blízke. Zdroj: Getty Images

Táto dohoda by dokonca mohla prekonať príjmy, ktoré Kim Kardashian dosiahla vďaka spolupráci s Dolce & Gabbana. Kim dostala neuveriteľných 47 miliónov dolárov len za to, že si na svoju svadbu obliekla ich šaty.

Meghan si v rámci svojej premeny na internetovú celebritu vytvorila spojenectvo s odborníčkou na marketing Victoriou Jackson, ktorá stojí za úspechom jedného z prvých impérií v oblasti kozmetiky.

Jackson je vydatá za Billa Guthyho, zakladateľa marketingovej spoločnosti Guthy-Renker, ktorá pomohla bývalej supermodelke Cindy Crawford premeniť jej značku kozmetiky Meaningful Beauty na hodnotnú značku v hodnote 80 miliónov libier.

Jackson zároveň zastupuje firmu JLo Beauty, ktorej tvárou je Jennifer Lopez. Zdroj blízky páru v Montecite sa vyjadril: „Meghan a Victoria sú si veľmi blízke. Ak by jej mohol niekto pomôcť pri vytvorení značky kozmetiky, tak sú to práve Victoria a Bill."

Veľká sláva a neustála mediálna pozornosť robia z Meghan atraktívneho partnera pre značky. Spolupráca s Diorom by jej mohla priniesť milióny. Dior by zas mohol investovať milióny do Meghan a ona by zarábala stovky tisíc libier za každý príspevok na sociálnych sieťach.