Zatiaľ čo vo Walkerovi, texasom rangerovi sa Chuck Norris (83) preháňal v pickupoch ako GMC Sierra či Dodge Ram 1500, na Slovensku si legendárny herec osedlá iného - a oveľa drahšieho - tátoša. Denník Plus JEDEN DEŇ sa totiž dozvedel, že Chucka na žilinský ORION festival privezú v luxusnom, až 7-miestnom Mercedese za neuveriteľných 127-tisíc eur!

Toľko koňov pod kapotou Chuck nemal, ani keď v Texase naháňal zloduchov - a jednoznačne vtedy nemal ani vlastnú, na mieru vyrobenú poznávaciu značku.

Ak teda budete 30. júna a neskôr v Žiline alebo pri žilinskom letisku a uvidíte masívny Mercedes krémovej farby, pozrite si jeho EČV - nikto iný na Slovensku totiž na ňom nemá MR CHUCK. Veď by to len skúsil, nie?

Kúpili ho len kvôli Chuckovi Norrisovi

Moderné, 3,4 tony vážiace SUV kúpil podľa našich informácií manažment ORION festivalu špeciálne pre Chucka Norrisa a počas jeho návštevy u nás poslúži na osobnú prepravu tejto americkej megahviezdy - využívať ho bude okamžite po prílete a nevzdá sa ho až do odletu naspäť do USA.

Od manželky dostal Chuck Norris netradičný dar - terénne auto. Je teda jasné, že na motorizmus si tento hviezdny herec potrpí! Zdroj: Chuck Norris/Instagram

Ibaže by si ho obľúbil natoľko, že by s ním cestovalo aj do zámoria...

Špeciálna požiadavka

"Požiadal o SUV so šiestimi miestami," prezradili nám organizátori. Chucka Norrisa budú sprevádzať jeho manželka Gena O'Kelley (60) a najmenej jeden z jeho synov - pôjde buď o 60-ročného Mika Norrisa alebo jeho brata, 58-ročného Erica, prípadne najmladšieho Dakotu Norrisa (21).

Chuck Norris s manželkou v strede a ich deti. Zdroj: instagram/@chucknorris

Miest však na sedenie bude dosť a s Chuckom sa nepochybne povezú aj ochrankári. "Chuck bude prvým, kto si auto užije, je úplne nové, vo vysokej výbave," prezradil nám predajca Ján Mucha z Nitry, kde toto autíčko čaká na svojho vzácneho pasažiera. O komfort sa postará napríklad panoramatická strecha, cez ktorú sa bude môcť pozerať na oblohu. Je totiž všeobecne známe, že Chuck Norris je jediným človekom, ktorý zazeral na slnko tak dlho, až uhlo pohľadom.

Chuck Norris sa ohlási aj sám!

Žarty bokom, príchod Chucka Norrisa na Slovensko ohlásil on sám ešte v apríli a nešlo o žiadny neskorý prvoaprílový vtip. Nadchnúť ho mal nový, rodinne založený projekt na slovenskej festivalovej scéne, ktorý sa snaží ľudí osloviť najmä bohatým detským programom a zábavou pre všetky vekové skupiny.

A keďže Norris je veľkým fanúšikom rodiny, čo dokazuje aj fakt, že má päť detí, a sám patrí generačne zrelších ľudí (ale nehovorte mu, že sme to napísali), už onedlho sa MR CHUCK so Slovákmi stretne osobne.

