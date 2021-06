Na sociálnej sieti to uviedol minister obrany Naď. "Aj my prostredníctvom nášho poveternostného ústredia ozbrojených síl sledujeme vývoj situácie. Zdá sa, že sa situácia upokojuje a nebude mať priamy dopad na Slovensko. Nič to nemení na tom, že nás situácia u našich susedov nesmierne mrzí," skonštatoval Naď. Minister zároveň ocenil koordináciu medzi ministerstvami zdravotníctva, vnútra a obrany SR a tiež vedenie premiéra SR Eduarda Hegera.

Slovenská strana podľa Naďa do regiónu južnej Moravy vyslala 11 záchranných tímov, hasičov a záchranárov vrátane sanitiek. Viacero slovenských nemocníc blízko hraníc je pripravených prijať českých pacientov. Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými (24. júna) silnými búrkami zaznamenali obete na životoch a približne 150 zranených. Veľké škody sú hlásené z obce Lužice. V meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.

Slovensko je pripravené Českej republike poskytnúť akúkoľvek pomoc, ktorá bude potrebná. Vo svojom stanovisku na sociálnej sieti to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

"S veľkým znepokojením počúvame správy o zranených, pravdepodobne mŕtvych a tiež o obrovských škodách a veľkej traume z oblasti od Břeclavska. Postihnutých tornádom bolo sedem obcí," skonštatoval Kollár. Predseda parlamentu vyjadril českej strane podporu a ponúkol jej pomoc.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) sa v súvislosti so silnými búrkami, ktoré zasiahli južnú Moravu spojil s českým ministrom vnútra. Českej strane ponúkol pomoc. Minister o tom informuje na sociálnej sieti.

"Českého ministra vnútra som informoval, že sme pripravení pomôcť akokoľvek budeme vedieť a môcť," uviedol Mikulec. Pripomenul, že z Bratislavského a Trnavského kraja už vyrazili viac ako dve desiatky hasičov s hasičskou technikou, smerujú na hasičskú stanicu do Kútov, kde budú k dispozícii.

