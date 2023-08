Najznámejší jasnovidec všetkých čias Nostradamus, vlastným menom Michel de Nostredame, bol francúzsky lekár, astrológ a prorok žijúci v 16. storočí. Preslávil sa vďaka svojim zbierkam proroctva nazvaným Proroctvo (Les Prophéties), ktoré písal do veršov. Ich dešifrovanie síce trvalo niekoľko desaťročí, no zdá sa, že jeho predpovede sa plnia.

Ak sa pozrieme spätne na rok 2023, vojnu na Ukrajine, záplavy, požiare či zemetrasenia, je jasné, že v svojich predpovediach sa nemýlil. Najnovšie vykladači Nostradamových textov prichádzajú s tým, že podľa veštca dôjde k ďalšiemu vojnovému konfliktu. Vo svojom verši totiž napísal: „Sedem mesiacov veľkej vojny, ľudia budú umierať pre zlo. Rouen, Évreux (mestá vo Francúzsku, pozn. red.) nepripadnú kráľovi,“ napísal o roku 2023.



2023 bude prelomový

Podľa správ zo zahraničia by táto predpoveď mohla značiť, že zo súčasnej vojny na Ukrajine sa stane tretia svetová vojna. Keď si zoberieme predošlé vojny, možno trvanie sedem mesiacov neznie veľmi hrozne, no ak si zase uvedomíme, že by boli použité jadrové zbrane a moderný arzenál, znie to už dosť apokalypticky.

Veľká vojna, ktorú povedú zlé sily: Minulý rok vo februári Rusko napadlo Ukrajinu. Hoci sa u našich východných susedov stále bojuje, nemusí to byť práve tento konflikt, na ktorý údajne Nostradamus vo svojich predpovediach narážal. Zdroj: Getty Images

Na posledné mesiace v tomto roku prorok taktiež predpovedal zlovestný oheň, ktorý dopadne na kráľovskú budovu. Predpokladá sa, že by potom z popola civilizácie mal vzniknúť nový svetový poriadok. Slávny veštec hovorí aj o tom, že „svetlo na Marse zlyháva“. Túto predpoveď si údajne môžeme vysvetliť tak, že kolonizácia tejto planéty sa neuskutoční.

Nostradamove Proroctvá Zdroj: Getty Images

I keď je mnoho ľudí v prípade Nostradamových proroctiev skeptických, jeho predpoveďe majú veľkú popularitu a presnosť. Najznámejšie proroctvá, ktoré sa naplnili, sú: teroristické útoky z 11. septembra 2001, možnosť veľkého konfliktu na Blízkom východe, klimatické zmeny a prírodné katastrofy, globálna pandémia aj vývoj technológií, ako je umelá inteligencia.

