Mladá Ukrajinka Valeria Shashenok (20) žila ešte donedávna podobne ako väčšina mladých dievčat v jej veku. Chodila do kina, stretávala sa s priateľmi, cestovala a fotografovala. Jej život sa otočil hore nohami 24. februára, keď vstúpili ruské vojská na Ukrajinu. Valeria s rodinou však zo svojej vlasti neušla a posledné dni žije v podzemnom protibombovom kryte v meste Chernihiv, ktoré sa po bombardovaní zmenilo na nepoznanie. Na svojom účte na sociálnej sieti TikTok sa rozhodla svetu ukázať, ako vyzerá jej bežný deň a život v podzemí, kde sa ukrýva spolu so svojou rodinou.

Videá a fotografie mladej Ukrajinky Valerie Shashenok (20) sa stali virálnymi. Valeria na svojom účte na TikToku zdieľa denne videá z jej života v zbombardovanom meste Chernihiv z podzemného krytu, kde aktuálne žije so svojimi rodičmi. Protiletecký kryt sa nachádza v podzemí jedného z domov a v minulosti zrejme slúžil ako telocvičňa. Zariadenie je jednoduché a od komfortu, na aký sme dnes zvyknutí má vcelku ďaleko. Na jej príbeh upozornila aj spravodajská stanica CNN.

Zdroj: tiktok @valerisssh // instagram @valerisssh

V diaľke hučia sirény. Všade, kam sa pozrie, je skaza. Okná sú popraskané a v uliciach ležia roztrúsené kusy dreva a stavebná suť. Ulice sú strašidelne prázdne. To je pohľad, ktorý sa denne naskytne Valerii, keď opúšťa svoj bezpečný úkryt v podzemí, kde sa ukrýva so svojou mamou, otcom a psom.

Vo videu, ktoré ju preslávilo, Valeria tancuje na pieseň „Che La Luna“ s titulkom: „Môj typický deň v protileteckom kryte“. Namiesto fénu na vlasy používa teplovzdušnú pištoľ, hrá sa so svojím psom a jej mama varí na platničke v podmienkach, aké si v modernom svete len ťažko predstaviť. V inom videu zas Valeria stojí pred hromadou trosiek. Titulok hovorí: "Dnes Putin zničil jednu zo starých budov v mojom meste. Bolo to kino, ktoré prežilo druhú svetovú vojnu." Potom ukazuje veľké okná v blízkosti a sklo rozbité na zemi. "Okná vyleteli vplyvom sily nárazu aj v susedných domoch." V ďalšom zas ukazuje prázdne regály obchodu s potravinami s nápisom: "Ak si chcete kúpiť jedlo v supermarkete počas vojny na Ukrajine." Virálnym sa stalo aj jej video, kde stojí nad plechovou vaničkou s vodou, áno, takto sa kúpu dievčatá.

Zdroj: tiktok @valerisssh // instagram @valerisssh

Na otázku novinárky Pamely Brownovej zo CNN, prečo začala zverejňovať tieto videá na TikTok, odpovedala v nedeľu: "Mám pocit, že je to moja misia ukázať ľuďom, ako to vyzerá v reálnom živote. Že je to skutočný život a ja som tu. Mnoho Rusov mi píše, že sme s vami... V Rusku je veľa falošných správ. A väčšina ľudí neverí, že v mojej krajine máme vojnu. Mojím poslaním je ukázať celému svetu, že sa to teraz deje v skutočnom živote a vy teraz môžete vidieť vojnu aj na TikToku.“

A hoc jej videá, v ktorých sa snaží pôsobiť pozitívne, videli milióny ľudí po celom svete, stále sa obáva o osud svojej krajiny. "Každý deň žijem s nádejou, že zajtra vojna skončí, ale všetko sa zhoršuje." napísala v nedeľu pre CNN. A dodala, že každý sa bojí o svoj život, čo je aj dôvodom, prečo s rodinou neopustili mesto.

Zdroj: tiktok @valerisssh // instagram @valerisssh

Rovnako ako mnoho ľudí na Ukrajine, aj Valeriina rodina váha s odchodom, keďže pribúdajú dôkazy o ruskom násilí proti ukrajinským civilistom. Na otázku CNN, či sa ona a jej rodina pokúsia utiecť počas plánovaného prímeria, odpovedala: "Ak ruskí vojaci zajtra nezabijú civilistov, áno, pôjdeme." V utorok však nakoniec uviedla, že nateraz neplánujú opustiť svoj bunker.

Napriek aktuálnej situácii a neistej budúcnosti nestráca Valeria nádej na lepšie zajtrajšky. Teraz je jej poslaním ukazovať svet v ktorom sa ocitla, no v budúcnosti možno odcestuje do USA a stane sa novinárkou, aby si splnila svoj sen.

