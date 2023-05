Maddie zmizla z dovolenkového apartmánu v Praia da Luz v Portugalsku v máji 2007, keď mala iba tri roky. Odvtedy po nej jej rodina neprestáva pátrať a stále veria, že Maddie žije. Za zmiznutým dievčatkom však nesmútia len jej rodičia ale aj jej súrodenci, ktorých na verejnosti nebolo roky vidieť. To sa však zmenilo počas sviečkovej ceremónie pri príležitosti 16 rokov od jej zmiznutia. Na tej sa totiž prvýkrát objavila jej mladšia sestra.

Madeleine McCann je nezvestná už 16 rokov. Zdroj: ČTK

Amelie McCann (18), ktorú ľudia poznajú len z rodinných fotografií ako batoľa, sa včera večer pripojila k svojim rodičom a priaznivcom na sviečkovej bohoslužbe, ktorá bola venovaná Maddie. "Je pekné, že sú tu všetci spolu, ale je to smutná príležitosť," uviedla pre médiá sympatická plavovláska.

Zdroj: Pool

Bolo to prvýkrát, čo bola Amelie, ktorá sa uchádza o štúdium na univerzite, videná od čias, keď bola batoľaťom, čo umožnilo pohľad na to, ako môže vyzerať jej staršia sestra v dospelosti. Amelie s dlhými blond vlasmi bola ležérne oblečená v námorníckych legínach, teniskách a krémovej bunde. Na mieste bola srdečne privítaná spolu s rodičmi Kate a Gerrym miestnymi obyvateľmi a priaznivcami počas neformálneho modlitebného zhromaždenia v ich rodnej dedine Rothley.

Jej brat dvojča Sean sa však podujatia nezúčastnil.

Anketa Myslíte si, že Maddie stále žije? Áno 25% Nie 75% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prítomnosť Amelie a jej aktuálne fotografie by však do prípadu mohli vniesť nové svetlo. Jej vzhľad je totiž o dosť iný ako počítačové odhady dnešnej podoby Maddie. Pre rodinu by tak mohla vzplanúť nová iskra nádeje na nájdenie svojej dcéry. Čo by bolo konečne niečo pozitívne potom, ako sa súd rozhodol nevypočuť usvedčeného pedofila podozrivého z únosu Maddie. Brueckner (45) si aktuálne odpykáva trest v nemeckom väzení za znásilnenie amerického turistu v tom istom portugalskom letovisku Praia da Luz, odkiaľ Maddie v máji 2007 zmizla. Akúkoľvek účasť na jej únose však rázne poprel. Polícia dokonca nemá ani dostatok dôkazov, ktoré by mohli muža z únosu dievčatka usvedčiť.

Prečítajte si tiež: