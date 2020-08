Len 23-ročná Su Naingová z Barmy sníva o tom, že sa jej meno jedného dňa dostane do Guinnessovej knihy rekordov. Mladá kráska si svoj úspech totiž buduje na úzkom páse, ktorý má len 34,7 centimetra. Na svetový rekord je to však stále priveľa.

Su Naingová z Barmy sa môže pochváliť doslova osím driekom. Obvod jej pásu meria len 34,7 centimetra. Kráska pritom o sebe tvrdí, že nepodstúpila žiaden chirurgický zákrok, nepoužíva korzet ani svoje fotografie neupravuje vo photoshope.

Obvod jej pásu meria len 34,7 centimetra. Zdroj: instagram

Jej úzky driek je údajne výsledkom zdravej stravy a cvičenia. "Vyznávam zdravý životný štýl a jem zdravé jedlá. Nemyslím, že na tom, ako vyzerám, je niečo zlé," povedala Su pre Daily Mail. "Rada pridávam svoje fotografie, ľudia ma často chvália a hovoria, že môj vzhľad je krásny," dodala.

Na svetový rekord to však, bohužiaľ, nepostačuje. Jeho súčasnou držiteľkou je totiž už zosnulá Ethel Granger z Veľkej Británie, ktorej obvod pásu meral len 33 centimetrov. Aby sa teda 23-ročná Su dostala do knihy rekordov, musela by mať pás užší ešte o necelé dva centimetre.